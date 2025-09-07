Flavio manda recado a Motta e Alcolumbre: 'Não existe meia anistia'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) defendeu a anistia aos envolvidos no julgamento da trama golpista do dia 8 de janeiro e cobrou a atuação dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e Davi Alcolumbre (União-AP) para a aprovação do texto.

O que aconteceu

Flávio cobrou a atuação dos presidentes do Congresso para aprovar a anistia. O filho de Jair Bolsonaro afirmou que Motta e Alcolumbre não podem permitir que o Poder Legislativo "seja novamente pisado por Alexandre de Moraes". "Chegou a hora de ouvir a voz do povo", disse durante discurso em manifestação da direita em Copacabana.

Ele afirmou que o processo deve abranger todos os citados na trama golpista. Flávio disse que a anistia ideal deve ser ampla, geral, irrestrita e imediata para todos os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. "Não existe meia anistia. [...] A anistia não é sobre pessoas, é sobre fatos. Não dá para anistiar a Débora do Batom sem anistiar também o presidente Bolsonaro", esbravejou o filho do ex-presidente.

Senador disse que Motta e Alcolumbre têm a chance de "entrar para a história". De acordo com Flávio, o andamento do processo de anistia pode representar um marco para os presidentes das Casas Legislativas como "aqueles que pacificaram esse país". "Os senhores têm que entrar para a história como aqueles que ouviram a voz do povo", disse. Ele afirma que a iniciativa vai impedir que o Congresso seja "pisado e humilhado" pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Não cedam, presidentes Hugo e Davi, a essa pressão covarde de Alexandre de Moraes, porque é o momento de entrar para a história.

Flávio Bolsonaro, senador da República

Proposta de anistia defendida pelo PL derrubaria a inelegibilidade de Bolsonaro. O texto defendido por Flávio e outras lideranças da direita é visto como inconstitucional. A proposta foi distribuída pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). O texto determina que os crimes políticos passem a compor o Código Penal, com a isenção àqueles que tenham cometido crime contra o Estado democrático de Direito ou sido condenados pelo STF.

Anistia apresentada enfrenta resistência dos congressistas. Alcolumbre já se posicionou contra a ideia de anistia irrestrita e admitiu a possibilidade de fazer um texto próprio. Outros parlamentares se posicionaram a favor de uma versão que não beneficiasse Bolsonaro. Motta, por sua vez, afirma que "segue conversando" com lideranças favoráveis e contrárias à anistia.