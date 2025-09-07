Flávio diz que Moraes é ditador e que 'Bolsonaro não fugirá no porta-malas'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, durante participação em manifestação da direita em Copacabana, que o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, não pulará o muro e nem fugirá em um porta-malas. Flávio disse ainda que o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), é um "ditador de toga".

O que aconteceu

Flávio disse que Moraes tem traços de psicopatia. O senador afirmou que o ministro não está preocupado nem com a própria família e faz "conluio" com o Ministério Público para perseguir alvos pré-determinados, a exemplo de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras lideranças de direita. "O ditador de toga usa o pretexto de defender nossa democracia e a destruiu", disse.

Senador afirmou que o pai não fugirá da prisão domiciliar. "O Bolsonaro não vai fugir pulando o muro ou no porta-malas de um carro", declarou a respeito da prisão domiciliar decretada por Moraes há um mês. "O Bolsonaro vai encarar de frente essa covardia para dar um exemplo mais uma vez de que ele não vai desistir do Brasil", reforçou.

O que Alexandre de Moraes está fazendo com meu pai hoje é uma segunda facada na sua alma.

Flávio Bolsonaro, senador da República

Flávio diz que pai será condenado pelo STF em uma 'farsa'. Segundo o senador, Bolsonaro será condenado no processo sobre a trama golpista em análise pelo Supremo. "Aquilo não é um julgamento. Aquilo é uma farsa, um teatro. Todo mundo já sabe o resultado", reforçou ao citar os nomes dos ministros indicados por Lula para a Corte, Cristiano Zanin e Flávio Dino, que também integram a Turma responsável pelo julgamento.

Flávio manda recado a Motta e Alcolumbre: sem meia anistia

Parlamentar saiu mais uma vez em defesa da anistia. Para Flávio, o processo tem que resultar no livramento amplo, geral, irrestrito e imediato de todos os envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro de 2023. "A anistia não é sobre pessoas, é sobre fatos. Não dá pra anistiar a Débora do Batom sem anistiar também o presidente Bolsonaro", avaliou,

Ele convocou nominalmente os presidentes do Congresso. "Não deixem, presidentes [da Câmara], Hugo [Motta (Republicanos-PB)], e [do Senado], Davi Alcolumbre (União-AP)] que o nosso Poder Legislativo seja mais uma vez pisado e humilhado por Alexandre de Moraes", esbravejou Flávio Bolsonaro. "Chegou a hora de ouvir a voz do povo", completou.