Em meio a restrições do STF, Flávio usa vídeo antigo de Bolsonaro sobre 7/9

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) republicou um vídeo antigo do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, para convocar os apoiadores para as manifestações de hoje, 7 de Setembro. A postagem acontece em meio às restrições do STF (Supremo Tribunal Federal) que impedem o ex-presidente de usar as redes sociais.

O que aconteceu

Flávio usa vídeo antigo em convocação para manifestações. "O vídeo é do ano passado, mas serve para que você se lembre tudo o que o Brasil está passando e venha para Copacabana, às 11:00, para mais um ato em defesa da nossa democracia", escreveu ele. O vídeo anexado ao texto corresponde a outra convocação, realizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que atualmente encontra-se em prisão domiciliar.

Postagem pode ter descumprido normas do Supremo. A prisão domiciliar de Bolsonaro foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes no dia seguinte às manifestações do dia 3 de agosto. Na decisão, o ministro destacou que um vídeo apresentado no ato realizado em Copacabana (RJ) descumpriu a medida cautelar que impedia o ex-presidente de usar as redes sociais. Moraes entendeu que o material tinha o objetivo de incitar os apoiadores a constranger o STF.

Decisão mencionou reportagem do UOL após recuo de Flávio. A colunista Carla Araújo apontou que o filho do ex-presidente apagou postagem com a presença do pai.

Presidente Bolsonaro convocando para o 7/Set?



O vídeo é do ano passado, mas serve para que você lembre tudo o que o Brasil está passando e venha para Copacabana, às 11:00, para mais um ato em defesa da nossa democracia! #BrasilComBolsonaro pic.twitter.com/UaoO1P3Thk -- Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 7, 2025

Gravação foi publicada por Bolsonaro no ano passado. Na convocação, Bolsonaro pedia para os apoiadores comparecerem à manifestação na avenida Paulista em defesa da anistia para os condenados pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. "Realizaremos um grande ato em defesa da nossa democracia e da nossa liberdade, porque de nada vale falarmos ou comemorarmos independência se não temos liberdade", afirmou.

Em 2024, Bolsonaro cobrou atuação do Congresso contra Moraes. Em sua declaração na avenida Paulista, o ex-presidente chamou o ministro do STF de ditador e o acuso de manipular os inquéritos. Ele também pediu que os parlamentares aliados investissem pelo impeachment de Moraes. "Espero que o Senado coloque um freio no Moraes, esse ditador, que é mais no Brasil que o próprio Lula", esbravejou.

Bolsonaro está em prisão domiciliar preventiva desde agosto. O julgamento sobre o envolvimento do ex-presidente em uma trama golpista está em andamento do STF, com a previsão de ser concluído até a próxima sexta-feira (12/9). O veredito da Suprema Corte pode condenar o líder da extrema-direita a até 46 anos de prisão.