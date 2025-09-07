Topo

Fabricante chinesa CATL espera começar produção de baterias na Hungria no início de 2026

07/09/2025 15h44

MUNIQUE (Reuters) - A nova fábrica da companhia chinesa de baterias CATL na Hungria deve começar a produzir no início do próximo ano, disse o gerente geral da empresa para a Europa neste domingo.

A CATL investiu 7,3 bilhões de euros (US$8,55 bilhões) na fábrica da cidade de Debrecen, no leste do país, buscando expandir a produção de baterias na Europa para montadoras como a BMW, Stellantis e Volkswagen.

O novo local superará em muito a produção atual de baterias da CATL na Europa, em sua instalação em Turíngia, na Alemanha, com uma capacidade de produção anual planejada de 100 gigawatts-hora e uma força de trabalho de 9.000 pessoas.

Matt Shen, gerente geral da CATL para a Europa, disse à Reuters que a meta atual era iniciar a produção em Decrecen "no final deste ano ou no início do próximo, ou seja, nos próximos quatro ou cinco meses".

A empresa esperava inicialmente lançar a produção até o final de 2025.

A CATL é uma das muitas empresas chinesas presentes no salão do automóvel IAA Mobility deste ano em Munique, que começa oficialmente na terça-feira, enquanto as montadoras europeias lutam para acompanhar a mudança para veículos elétricos.

A CATL vem ampliando sua liderança no mercado de baterias para veículos elétricos, com uma participação de 38% globalmente em 2024, acima dos 36% do ano anterior, de acordo com dados da SNE Research.

(Reportagem de Rachel More)

