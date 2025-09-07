Topo

Espanha atropela Turquia (6-0) fora de casa e fica mais perto da Copa de 2026

07/09/2025

A Espanha, atual campeã europeia, goleou a Turquia por 6 a 0 em Konya, com um hat-trick de Mikel Merino, neste domingo (7), pela segunda rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. 

O meio-campista Pedri abriu o placar logo aos 6 minutos e rapidamente impôs o ritmo rumo à vitória da seleção espanhola, que jogou de amarelo. Depois, foi a vez de Merino brilhar, balançando as redes três vezes (22', 45'+1 e 57') e mostrando uma impressionante eficácia diante do gol turco. 

o atacante Ferran Torres também marcou o seu (53') e Pedri completou a goleada (62') para a 'Roja', que lidera o Grupo E das Eliminatórias com seis pontos, após vencer a Bulgária (3 a 0) na quinta-feira, em Sofia.

A Espanha, que foi campeã mundial uma única vez, na Copa da África do Sul em 2010, tem seis pontos, enquanto Geórgia e Turquia possuem três cada. A Bulgária está na lanterna, com zero.

No total, 16 seleções europeias vão disputar a Copa do Mundo do ano que vem no s estados Unidos, México e Canadá, que pela primeira vez na história terá 48 participantes.

Os 12 vencedores de cada grupo se classificam diretamente, e as quatro vagas restantes são determinadas por play-offs envolvendo os 12 segundos colocados das chaves.

rsc/pm/aam

© Agence France-Presse

Espanha atropela Turquia (6-0) fora de casa e fica mais perto da Copa de 2026

