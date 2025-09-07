Esforço por anistia não faz Tarcísio ser citado em atos no Rio, Minas e DF

Imagem: Tarcísio não foi lembrado nos cartazes e nem nos discursos

A estratégia de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em defender a anistia para ganhar pontos com a militância bolsonarista mais radical e se consolidar como o provável candidato da direita à Presidência em 2026 não surtiu efeitos nos atos em Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O governador de São Paulo foi ignorado nestas três manifestações. Não havia cartazes exaltando o esforço dele para tentar livrar Jair Bolsonaro do julgamento no STF. Seu nome também não apareceu nos discursos.

Depois de Bolsonaro, o político mais mencionado foi Donald Trump. A realidade das ruas contrasta com a empolgação demonstrada por parte significativa do centrão com a candidatura do governador à presidência.

Tarcísio sempre conviveu com a desconfiança da ala mais radical do bolsonarismo. Muitos mencionam sua atuação nos governos Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB) para falar que ele é do centrão.

Na última semana, o governador passou dois dias em Brasília trabalhando pela anistia. O governador se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Cabe ao presidente da Câmara pautar ou não os projetos que serão votados.

Liderar a articulação pela anistia representa uma guinada na atuação do governador. Ele sempre buscou passar a imagem de político equilibrado, postura diferente do comportamento radical de Bolsonaro.

Palanque em São Paulo

Nesta tarde, Tarcísio tem mais uma chance de convencer os bolsonaristas radicais. O governador deve ser a principal estrela do ato marcado para a avenida Paulista, a principal de São Paulo.

Os discursos do governador em atos anteriores foram criticados. Ele não se indispunha com o STF e nem com Alexandre de Moraes. Preferia atacar o PT e Lula.

Na última manifestação, Tarcísio sequer compareceu. Ele apresentou um atestado médico para justificar que não tinha condições clínicas de subir no carro de som.

Este movimento de radicalização já foi adotado por Michelle Bolsonaro. Até a última semana, a ex-primeira-dama seguia a mesma linha de Tarcísio em não criticar o Judiciário. Para os atos de hoje, ela enviou um áudio com críticas aos ministros do STF, a quem chamou de "tiranos".