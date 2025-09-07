Equipe de segurança do prefeito de Salvador é alvo de tiros; suspeito morre

Uma equipe de escolta do prefeito Bruno Reis, de Salvador, foi alvo de tiros na manhã de hoje na capital baiana.

O que aconteceu

Comboio ia encontrar o prefeito em um desfile de 7 de setembro quando foi atingido por disparos de dois homens em uma moto. A ocorrência foi registrada na manhã de hoje entre os bairros do Garcia e Federação, na capital baiana.

Veículo da segurança do prefeito parou em um semáforo e foi alvejado por dois homens em uma moto. Os suspeitos estavam em uma motocicleta sem placa, um deles desceu e iniciou os disparos. O comboio oficial da segurança de autoridades de Salvador é composto por policiais militares e agentes da Transalvador, órgão municipal responsável pela fiscalização de tráfego na capital.

Equipe de segurança reagiu e matou um dos homens, de acordo com a Polícia Civil da Bahia. O outro suspeito fugiu e é procurado pelo Departamento de Investigações Criminais. Ainda segundo a polícia, Caio Cesar de Jesus dos Santos, suspeito baleado, foi levado ao Hospital Geral do Estado, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

Diligências são realizadas pelo Departamento de Investigações Criminais para identificar e localizar o outro investigado, que fugiu do local. Uma motocicleta sem placa identificadora e uma arma calibre 38, foram apresentadas pelos militares na unidade especializada.

Polícia Civil da Bahia, em nota

O UOL tenta contato com a Prefeitura de Salvador. Caso haja manifestação, este texto será atualizado.