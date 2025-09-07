Topo

Notícias

Equipe de segurança do prefeito de Salvador é alvo de tiros; suspeito morre

Bruno Reis (União), prefeito de Salvador e pré-candidato à reeleição - Reprodução/ Redes sociais
Bruno Reis (União), prefeito de Salvador e pré-candidato à reeleição Imagem: Reprodução/ Redes sociais
do UOL

Do UOL, em São Paulo

07/09/2025 18h17

Uma equipe de escolta do prefeito Bruno Reis, de Salvador, foi alvo de tiros na manhã de hoje na capital baiana.

O que aconteceu

Comboio ia encontrar o prefeito em um desfile de 7 de setembro quando foi atingido por disparos de dois homens em uma moto. A ocorrência foi registrada na manhã de hoje entre os bairros do Garcia e Federação, na capital baiana.

Veículo da segurança do prefeito parou em um semáforo e foi alvejado por dois homens em uma moto. Os suspeitos estavam em uma motocicleta sem placa, um deles desceu e iniciou os disparos. O comboio oficial da segurança de autoridades de Salvador é composto por policiais militares e agentes da Transalvador, órgão municipal responsável pela fiscalização de tráfego na capital.

Equipe de segurança reagiu e matou um dos homens, de acordo com a Polícia Civil da Bahia. O outro suspeito fugiu e é procurado pelo Departamento de Investigações Criminais. Ainda segundo a polícia, Caio Cesar de Jesus dos Santos, suspeito baleado, foi levado ao Hospital Geral do Estado, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

Diligências são realizadas pelo Departamento de Investigações Criminais para identificar e localizar o outro investigado, que fugiu do local. Uma motocicleta sem placa identificadora e uma arma calibre 38, foram apresentadas pelos militares na unidade especializada.
Polícia Civil da Bahia, em nota

O UOL tenta contato com a Prefeitura de Salvador. Caso haja manifestação, este texto será atualizado.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Alcaraz vence Sinner, conquista US Open pela 2ª vez e é o novo número 1 do mundo  dga/gk/aam

Entre Choro, louvores e orações, ato pela anistia na Paulista toma 4 quarteirões

Mais de mil pessoas recebem flotilha com ajuda para Gaza na Tunísia

De Bruyne brilha e Bélgica goleia Cazaquistão (6-0) pelas Eliminatórias

Tarcísio diz que discurso com críticas ao STF e Moraes traduz sentimento da população

Equipe de segurança do prefeito de Salvador é alvo de tiros; suspeito morre

Hamas diz estar disposto 'a participar imediatamente da mesa de negociações'

Tarcísio 'cruzou o Rubicão' ao falar em 'tirania' de Moraes, diz líder do PT na Câmara

Ato em defesa de Bolsonaro e da anistia reúne 42,2 mil apoiadores na Avenida Paulista

Alemanha sofre mas vence Irlanda do Norte (3-1) nas Eliminatórias para Copa de 2026

Espanha atropela Turquia (6-0) fora de casa e fica mais perto da Copa de 2026