Em vídeo, Trump ameaça Chicago com intervenção militar e revolta líderes democratas

07/09/2025 12h55

O presidente americano Donald Trump voltou a ameaçar Chicago, a terceira maior cidade dos Estados Unidos, governada por democratas, com uma intervenção militar. Ele publicou uma mensagem e uma imagem em sua rede, Truth Social, que faz referência ao filme 'Apocalypse Now', provocando a ira da oposição na cidade e no estado de Illinois.

A imagem parece ter sido gerada por inteligência artificial. Nela, o presidente aparece trajado com uniforme militar, diante de um cenário em chamas, com helicópteros sobrevoando o céu de Chicago. O título, 'Chipocalypse Now', faz referência ao filme cult 'Apocalypse Now', que retrata a guerra do Vietnã.

No topo da imagem, Donald Trump distorce uma frase célebre do filme, "Eu adoro o cheiro de napalm pela manhã", dita pelo personagem Tenente-Coronel Bill Kilgore, interpretado pelo ator Robert Duvall. No contexto original, a frase expressa a brutalidade e a insensibilidade da guerra no Vietnã.

Em sua publicação, o presidente escreve: "Eu gosto do cheiro de despejos pela manhã", e acrescenta: "Chicago vai entender por que isso se chama Ministério da Guerra". Ele faz alusão ao novo nome que pretende dar ao Pentágono, atualmente chamado de Departamento de Defesa.

A provocação gerou indignação por parte do governador democrata de Illinois. "Isso não é uma piada", escreveu J.B. Pritzker na rede X. "O presidente dos Estados Unidos está ameaçando entrar em guerra contra uma cidade americana." Ele acrescentou: "Illinois não será intimidado por um ditador em potencial."

Chicago, capital do crime, segundo Trump

O deputado de Chicago, Mike Quigley, também reagiu com indignação. "Isso é realmente o ato de um tirano, é intimidação. Isso não tem nada a ver com o combate ao crime na cidade", declarou o parlamentar democrata à MSNBC.

No passado, Trump já chamou a cidade de "buraco de ratos" e de "capital mundial do assassinato". Nos últimos dias, o presidente tem ameaçado enviar a Guarda Nacional para o local. Essa força militar de reserva já foi mobilizada por Trump em Los Angeles e Washington, D.C., outros dois redutos democratas.

Militares uniformizados e equipados com veículos blindados patrulham, desde meados de agosto, a capital americana. Neste sábado (6), centenas, ou até milhares, de pessoas marcharam pelas ruas de Washington para protestar contra a "ocupação" da cidade pelas tropas federais. "Em Washington, o crime organizado está na Casa Branca", dizia um dos cartazes.

 

 

