Eduardo Bolsonaro diz no X que bandeira dos EUA frente ao Masp é agradecimento a Trump

Brasília

07/09/2025 20h06

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), afirmou neste domingo, 7, em seu perfil no X que a bandeira dos Estados Unidos que foi estendida em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp) durante a tarde, em meio a ato bolsonarista na capital paulista, foi um ato de agradecimento ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em inglês, Eduardo Bolsonaro diz que o gesto ocorreu durante um ato "pela liberdade e contra Alexandre de Moraes".

No Instagram, Eduardo Bolsonaro afirmou que muitos cartazes levantados pelos bolsonaristas nos atos deste feriado da Independência agradeciam Trump por seu "trabalho". O deputado chegou a marcar o perfil do presidente dos Estados Unidos na postagem que fez no stories - formato de post disponível por apenas 24 horas. O filho 03 de Bolsonaro ainda republicou, no X, uma postagem feita pelo estrategista de comunicação Jason Miller. O apoiador de Trump destacou o "amor" pelo presidente dos Estados Unidos que teria sido exarado no Brasil neste domingo, 7.

O ex-assessor de Trump afirmou que "não é um bom dia para ditadores e tiranos como a cabeça de cobra STF" - marcando inclusive o perfil da Corte máxima na publicação. A mensagem foi publicada com a foto de um "Espetinho do Donald Trump" montado em uma das manifestações. "Sabor de Magnistsky" registra ainda faixa de divulgação do negócio.

