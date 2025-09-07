Dois apostadores ganham prêmio de US$1,8 bilhão da Powerball, o segundo maior da história dos EUA

(Reuters) - Dois apostadores da Powerball no Missouri e no Texas ganharam um prêmio combinado de cerca de US$1,8 bilhão, o segundo maior da história da loteria dos EUA, informou o site do jogo neste domingo.

Os números vencedores sorteados no sábado foram as bolas brancas 11, 23, 44, 61, 62 e a Powerball vermelha 17.

O prêmio será dividido entre os dois apostadores, cujas identidades não foram divulgadas. Cada ganhador pode escolher entre um pagamento em dinheiro de US$893,5 milhões, dividido em parcelas ao longo de 30 anos, ou uma quantia única de US$410,3 milhões.

O prêmio pago em quantia única oferece um pagamento único e reduzido, antes da dedução de impostos.

O sorteio de sábado foi o 42º desde que o último prêmio acumulado foi ganho em 31 de maio, um novo recorde para a mais longa sequência na história da Powerball. A probabilidade de ganhar o prêmio principal é de 1 em 292,2 milhões, e a loteria é sorteada três vezes por semana.

O prêmio de US$1,787 bilhão fica um pouco abaixo do jackpot recorde de US$2,04 bilhões ganho por um único bilhete na Califórnia em novembro de 2022.

Os bilhetes da Powerball, que custam US$2, são vendidos em 45 Estados, no Distrito de Colúmbia, em Porto Rico e nas Ilhas Virgens Americanas.

(Reportagem de Nilutpal Timsina)