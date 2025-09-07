Topo

Notícias

Dois apostadores ganham prêmio de US$1,8 bilhão da Powerball, o segundo maior da história dos EUA

07/09/2025 15h35

(Reuters) - Dois apostadores da Powerball no Missouri e no Texas ganharam um prêmio combinado de cerca de US$1,8 bilhão, o segundo maior da história da loteria dos EUA, informou o site do jogo neste domingo.

Os números vencedores sorteados no sábado foram as bolas brancas 11, 23, 44, 61, 62 e a Powerball vermelha 17.

O prêmio será dividido entre os dois apostadores, cujas identidades não foram divulgadas. Cada ganhador pode escolher entre um pagamento em dinheiro de US$893,5 milhões, dividido em parcelas ao longo de 30 anos, ou uma quantia única de US$410,3 milhões.

O prêmio pago em quantia única oferece um pagamento único e reduzido, antes da dedução de impostos.

O sorteio de sábado foi o 42º desde que o último prêmio acumulado foi ganho em 31 de maio, um novo recorde para a mais longa sequência na história da Powerball. A probabilidade de ganhar o prêmio principal é de 1 em 292,2 milhões, e a loteria é sorteada três vezes por semana.

O prêmio de US$1,787 bilhão fica um pouco abaixo do jackpot recorde de US$2,04 bilhões ganho por um único bilhete na Califórnia em novembro de 2022.

Os bilhetes da Powerball, que custam US$2, são vendidos em 45 Estados, no Distrito de Colúmbia, em Porto Rico e nas Ilhas Virgens Americanas.

(Reportagem de Nilutpal Timsina)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Tarcísio critica STF e pede que Hugo Motta paute a anistia

Tarcísio diz que Bolsonaro é o único candidato e critica julgamento do STF

Tarcísio 'advoga' para Bolsonaro, ataca Moraes e cobra Motta em ato em SP

Trump está pronto para "fase dois" das sanções à Rússia pelo conflito na Ucrânia

Manifestação de apoio aos palestinos reúne multidão em Bruxelas

Líder do PL, Sóstenes Cavalcante, pede a Alcolumbre que paute impeachment de Moraes

Trump dá "último aviso" ao Hamas para que aceite acordo de libertação de reféns

Países Baixos vencem Lituânia e Depay se torna maior artilheiro da história de sua seleção

Israel bombardeia novo prédio na cidade de Gaza e expande operações no enclave

Como não temos direito a segundo julgamento, vamos para a anistia para valer, diz Costa Neto

Bolsonaristas gritam 'fora, Romário' em ato na avenida Paulista