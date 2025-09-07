Topo

Distúrbios por tarifas de eletricidade em Bagdá deixam seis mortos

07/09/2025 12h53

Confrontos intercomunitários desencadeados pelo aumento das tarifas de eletricidade deixaram seis mortos em Bagdá, incluindo quatro membros das forças de segurança, informou o Ministério do Interior neste domingo (7).     

Funcionários de segurança declararam à AFP sob condição de anonimato que os confrontos começaram na noite de sábado após uma empresa privada de eletricidade aumentar seus preços. 

A maioria dos iraquianos depende de empresas privadas para compensar os longos cortes diários de energia. 

Os confrontos começaram no bairro de Saada, e quando os agentes chegaram foram atacados a tiros. 

As disputas intercomunitárias são comuns no Iraque, país onde, além das fortes rivalidades ancestrais, os civis possuem grande quantidade de armas.

