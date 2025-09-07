Topo

Notícias

Desfile e protesto tomam as ruas do centro do Rio de Janeiro

07/09/2025 14h12

O tradicional Grito dos Excluídos, no Rio de Janeiro, foi realizado a poucos metros do desfile cívico-militar, no centro da cidade. Apesar de ter a soberania nacional como tema principal, também trouxe pautas diversas de sindicatos e movimentos sociais. Logo à frente, mães de jovens mortos por agentes do estado reivindicavam por justiça.

"A gente luta por uma perícia independente, e que esses casos vão à júri popular. Porque a mesma polícia que mata é a mesma que investiga. E muitas vezes, esses casos vão para júri militar, então eles que vão se julgar. A gente não quer que outras mães carreguem as fotos dos filhos mortos em suas camisas. A gente luta para os que os jovens tenham direito à vida", declarou Nívia do Carmo Raposo, mãe de Rodrigo Tavares, militar do Exército assassinado por milicianos em 2015 e fundadora do Movimento de Mães e Familiares de Vítimas da Violência Letal do Estado e Desaparecidos Forçados. 

Notícias relacionadas:

Muitos participantes também manifestavam contra as ofensivas do estado de Israel na Faixa de Gaza e em defesa do povo palestino.

"Assim como o Grito dos Excluídos representa uma soberania de fato do povo brasileiro, a gente entende que o principal inimigo é o imperialismo. É uma luta que envolve todos os povos que são subjugados. Não só é uma questão urgente hoje, porque o povo de Gaza está sendo eliminado, como trazer essa solidariedade é uma maneira de fortalecer a luta de todos os povos", defendeu Leandro Longo, do Comitê em Defesa da Palestina do Sindicato dos Servidores do Colégio Federal Pedro II. 

Este ano, o protesto organizado por centrais sindicais e movimentos sociais em todo o país escolheu o lema 7 de Setembro do Povo - quem manda no Brasil é o povo brasileiro

"Não há soberania sem povo. Portanto, quando o governo americano ataca a nação brasileira, ela ataca todo o povo", enfatizou o presidente do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, José Ferreira.

Ele lembrou que as pautas trabalhistas também estão no centro das reivindicações este ano.

"Uma delas é fundamental para boa parte da população brasileira, que é o fim da escala 6x1. Hoje é o dia da gente estar na rua dialogando com a sociedade, nos manifestando e fazendo correr esse debate, para ver se ele avança no Parlamento, em defesa da classe trabalhadora", afirmou. 

O vereador carioca Rick Azevedo (PSOL), que iniciou o movimento contra a escala 6x1, agradeceu o acolhimento da pauta pelos manifestantes. 

"Muito obrigado por vocês não desistirem. Por vocês lutarem por um Brasil que respeita a classe trabalhadora. Muito obrigado a todo mundo que quer o fim da escala 6x1. Nós não vamos recuar. Pra cima do Congresso Nacional", ressaltou.

As pautas da taxação dos super ricos e da isenção do imposto de renda para trabalhadores com renda de até R$ 5 mil também ganharam destaque. Além dessa pauta, muitos manifestantes usavam adesivos e empunhavam cartazes pedindo a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo julgado por tentativa de golpe de Estado. De tempos em tempos, o protesto gritava as palavras de ordem "sem anistia".

Uma intervenção artística da Escola de Teatro Popular encenou uma luta entre a população, um cardume de peixes, e os poderosos, representados por tubarões. Ao final da intervenção, após se unir em prol de pautas como a reforma agrária, o trabalho digno e a defesa da Amazônia, os peixes conseguem vencer seus atacantes. 

Após o fim do desfile cívico-militar, o protesto seguiu em marcha pela Avenida Presidente Vargas e Avenida Rio Branco e se encerrou na Praça Mauá. 

Desfile cívico-militar 

O desfile oficial de 7 de setembro no Rio de Janeiro foi na Avenida Presidente Vargas, com início em frente ao Palácio Duque de Caxias, antiga sede do Ministério do Exército e atual Quartel-General do Comando Militar do Leste.

Participaram da apresentação cerca de 5 mil integrantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, e também das polícias Militar e Civil do estado do Rio de Janeiro, do Corpo de Bombeiros Militar, da Secretaria de Administração Penitenciária e da Guarda Municipal. Desfilaram ainda alunos de escolas públicas e privadas. 

O público também assistiu à passagem de 250 veículos, entre blindados, viaturas e motocicletas, e da cavalaria. Aeronaves sobrevoaram a região central da cidade. 

Protesto bolsonarista 

Outro protesto convocado por lideranças religiosas e de partidos de direita foi realizado em Copacabana, na zona sul da cidade. Os manifestantes reivindicavam anistia para os condenados pelos atos golpistas e liberdade para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os participantes também levaram mensagens de apoio ao presidente americano Donald Trump.

Veja galeria de fotos

Galeria de fotos - Grito dos Excluídos e Excluídas (RJ) - bruno.fernandes

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Noruegueses começam a votar em eleição parlamentar disputada

Por que os atos da direita sempre têm bandeiras de Israel?

300 presos em fábrica da Hyundai nos EUA serão devolvidos à Coreia do Sul

Ato da esquerda em São Paulo reúne cerca de 9.000 pessoas, afirma USP

Ato bolsonarista em SP tem bandeira gigante dos EUA e pedido por anistia

'Carlo é ponte até Jesus', afirma mãe do 1º santo da geração millennial

ONU diz que há pouco tempo para impedir que fome se espalhe enquanto Israel ataca Cidade de Gaza

Flavio manda recado a Motta e Alcolumbre: 'Não existe meia anistia'

Kimpembe deixa PSG após 20 anos e assina com Qatar SC

Esforço por anistia não faz Tarcísio ser citado em atos no Rio, Minas e DF

Bolsonaristas entoam cânticos evangélicos e pedem "Bolsonaro Free" em ato na Paulista