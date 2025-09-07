Desfile de 7 de Setembro tem boné 'Brasil soberano' e gritos 'sem anistia'

O governo federal distribuiu bonés de "Brasil soberano", novo mote do presidente Lula (PT), para as pessoas que vieram acompanhar o desfile de 7 de Setembro, em Brasília.

O que aconteceu

Os bonés foram distribuídos em verde, azul e amarelo. O novo mote, criado após o tarifaço dos Estados Unidos, dará o tom de todo desfile, marcado para as 9h, com a chegada de Lula em carro aberto.

As pessoas foram liberadas para chegar à Esplanada dos Ministérios às 6h. Por volta das 8h, quando as arquibancadas começaram a encher, a mais próxima das autoridades passou a gritar "Sem anistia!", em referência ao julgamento dos acusados de tentativa de golpe de Estado.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), está presente. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), está no Amapá. Nos últimos anos, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), então presidente do Congresso, participou do ato.

Ministros do centrão, também. André Fufuca (PP), do Esporte, e Celso Sabino (União), do Turismo, compareceram mesmo depois que os seus partidos anunciaram desembarque do governo nesta semana.

Em viagem à França, o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, também não comparecerá neste ano. Nenhum outro ministro da corte confirmou presença. O ministro Alexandre de Moraes, principal alvo dos bolsonaristas, participou nos dois últimos anos.

Patriotismo e propaganda

O desfile terá o tom de "Brasil soberano". Haverá alas com crianças de escola pública vestindo verde e amarelo e uma bandeira de 140 m², carregada por 40 pessoas, com o mesmo escrito. Lula deve aparecer em carro aberto, como nos anos anteriores.

Terá uma ala exclusiva do "Brasil dos brasileiros". Pessoas de verde e amarelo carregando pequenas bandeiras do Brasil vestirão o boné azul que o governo passou a promover para "rebater" o acessório vermelho "America first" ("Estados Unidos em primeiro lugar", em tradução livre), símbolo do presidente norte-americano, Donald Trump.

É uma tentativa antiga do governo. Com um empurrãozinho de Trump, Lula tem conseguido finalmente —mesmo que de forma parcial— abraçar símbolos nacionais, associados à direita e ao bolsonarismo nos últimos anos.

O desfile também tratará de pautas do governo. Como no ano passado com o G20, haverá uma ala voltada à COP30, organizada pelo Brasil, em Belém, em novembro. É esperado que crianças e jovens desfilem ordenados com apetrechos que representem meio ambiente e sustentabilidade.

Terá um bloco só para o Novo PAC. Não exatamente um tema de Estado, mas uma pauta de governo, Lula também quer destacar o Programa de Aceleração de Crescimento, coordenado pela Casa Civil, que ainda não deslanchou como o governo esperava.

Mais segurança

Este 7 de Setembro tem segurança reforçada. Em meio ao julgamento de Bolsonaro e com protestos da direita e da esquerda marcados pelo país, a segurança do desfile é feita por GSI (Gabinete de Segurança Institucional), PF (Polícia Federal), Forças Armadas e pelos órgãos de segurança pública do Distrito Federal.

O acompanhamento está sendo feito durante toda a semana. Em conjunto com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), as forças de segurança têm monitorado a entrada de possíveis caravanas de protesto no Distrito Federal e no entorno da Esplanada dos Ministérios, onde ficam os Poderes e onde ocorrerá os desfiles.

Até então, não foi identificado nada de anormal. "O GSI opera de forma preventiva, em cooperação com os órgãos de segurança pública do Distrito Federal, acompanhando e analisando rotineiramente a evolução de possíveis cenários de risco às autoridades", informou o órgão ao UOL.