Cortes de cabos no Mar Vermelho afetam internet na Ásia e no Oriente Médio

(Reuters) - A conectividade com a internet em vários países, incluindo Índia e Paquistão, foi afetada devido a falhas em cabos submarinos no Mar Vermelho, informou o grupo de monitoramento da internet Netblocks.

Interrupções semelhantes na internet também foram observadas nas redes Etilasat e Du nos Emirados Árabes Unidos, informou a Netblocks.

Não ficou imediatamente claro quem foi o responsável pelos danos, mas a Netblocks identificou falhas que afetaram os sistemas de cabos perto de Jeddah, na Arábia Saudita.

A Microsoft disse no sábado que seus usuários do Microsoft Azure poderiam enfrentar um aumento de latência devido a vários cortes de fibra submarina no Mar Vermelho.

A empresa disse que seus usuários poderiam sofrer interrupções de serviço em rotas de tráfego através do Oriente Médio. O Azure, o segundo maior provedor de nuvem do mundo, depois do AWS da Amazon, redirecionou o tráfego por caminhos de rede alternativos e o tráfego de rede não foi interrompido.

"Esperamos uma latência mais alta em alguns tráfegos que antes passavam pelo Oriente Médio. O tráfego de rede que não passa pelo Oriente Médio não é afetado", disse a Microsoft.

(Reportagem de Harshita Meenaktshi e Shivani Tanna em Bengaluru)