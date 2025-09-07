Topo

Após desembarque do governo, centrão prepara plano para escantear Bolsonaro

Maior força política do país, União Progressista tenta tomar as rédeas da direita com Tarcísio - Divulgação
Felipe Pereira
do UOL

Do UOL, em Brasília

07/09/2025 05h30

Parte considerável do centrão cristalizou um movimento político na semana que passou. Alinhado à direita nos últimos anos, o bloco não caminha mais ao lado de Jair Bolsonaro (PL). A intenção é ocupar o espaço deixado pelo ex-presidente.

O que aconteceu

Forças políticas estão se reposicionando para a provável condenação de Bolsonaro pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Como sempre, o centrão não agiu unido. Mas caciques de Republicanos, União Brasil e PP mostraram a direção que pretendem tomar para conquistar o Planalto nas próximas eleições.

Dois fatos ocorridos na última semana indicam o caminho escolhido. Dentro do ecossistema politico de Brasília, os acontecimentos abaixo rivalizaram em atenção com o julgamento de Bolsonaro.

  • Articulação de Tarcísio de Freitas pela anistia;
  • Desembarque de União Brasil e PP do governo Lula.

O movimento do centrão foi percebido pelos bolsonaristas. O deputado Cabo Gilberto (PL-PB) afirma que a tentativa do bloco é legítima porque buscar liderar um campo político é algo natural e esperado. Mas não vê futuro. Ele projeta a derrocada da tentativa do centrão em emplacar um nome fora do bolsonarismo e o retorno à órbita de influência do ex-presidente.

A esquerda também percebeu. O líder de um partido disse que viu como consequência o surgimento de uma terceira força no Congresso Nacional. À ala dos apoiadores de Tarcísio se somou à conhecida polarização entre parlamentares bolsonaristas e lulistas.

A movimentação fez Tarcísio virar alvo do PT. Líder do partido na Câmara, o deputado Lindbergh Farias (RJ) criticou a iniciativa do governador de São Paulo em tentar perdão aos manifestantes que destruíram as sedes dos Três Poderes.

hm - Divulgação - Divulgação
Tarcísio é abraçado em evento de formalização da federação União Progressista
Imagem: Divulgação

Novo dono da direita

Uma aliança mudou o equilíbrio de forças da política nacional. União Brasil e PP se juntaram para formar a maior federação do Brasil. Chamada de União Progressista, ela tem a maior bancada de deputados, a maior bancada de senadores e oito governadores.

A federação é fiadora da candidatura de Tarcísio. O sucesso do governador de São Paulo numa eventual corrida presidencial é o instrumento usado pelo centrão para mudar o eixo da direita —comandada por Bolsonaro desde 2018.

Um elemento que escancara a tentativa de ruptura é a data de definição do candidato da direita a presidente. Bolsonaro e seus filhos insistem em manter o ex-presidente como nome da oposição até o março de 2026, o que permite à família comandar o processo.

O centrão quer antecipar a escolha. O argumento é que a construção de alianças exige tempo para negociações porque é preciso definir o nome a vice-presidente e as chapas que concorrem aos governos e ao Senado.

Essa liderança do processo ficaria com o centrão. Por meio de demonstrações coordenadas de alinhamento nas últimas semanas, Tarcísio e o bloco sinalizaram a disposição de selar uma aliança.

hm - WILTON JUNIOR - 23.nov.22/ESTADÃO CONTEÚDO - WILTON JUNIOR - 23.nov.22/ESTADÃO CONTEÚDO
Presidente do partido de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto falou em definição nome a presidência após julgamento
Imagem: WILTON JUNIOR - 23.nov.22/ESTADÃO CONTEÚDO

Os passos do centrão

  • 19 de agosto: após a oficialização da União Progressista, o senador Ciro Nogueira, copresidente da federação, falou em definir o candidato da direita até dezembro.
  • 25 de agosto: o presidente do PL, partido de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto afirmou que o ex-presidente indicará um sucessor após o julgamento no STF, que acaba nesta sexta.
  • 25 de agosto: presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira sinaliza que Tarcísio vai concorrer à Presidência pelo partido.
  • 2 de setembro: União Brasil e Progressistas acertam a entrega de ministérios e o desembarque do governo Lula, o que tem de ocorrer até o final de setembro.

Os passos de Tarcísio

  • 7 de agosto: Tarcísio se reúne com governadores de direita para alinhar o discurso pós-tarifaço.
  • 19 de agosto: ele discursa no evento de instalação da União Progressista e vai ao jantar da federação.
  • 25 de agosto: o governador sugere um slogan de campanha inspirado em Juscelino Kubitschek: "40 anos em 4".
  • 2 de setembro: Tarcísio assume a frente na articulação pela anistia, movimento visto como tentativa de conquistar o eleitor da direita radical.

Não há garantia de sucesso. Esquerda e bolsonaristas ressaltam que Tarcísio é cria política de Bolsonaro e pode ser visto como traidor. Se souber negociar, o ex-presidente pode obter muitas concessões e preservar parte de seu capital político e capacidade de influenciar a direita.

Além disso, nem todo o centrão embarcou na canoa de Tarcísio. Entre os que não estão no projeto está o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que tem atuado em consonância com o presidente Lula.

r - Gabriela Biló/Folhapress - Gabriela Biló/Folhapress
Presidente de Senado, Davi Alcolumbre está alinhado ao governo Lula
Imagem: Gabriela Biló/Folhapress

Protagonismo no Executivo

O centrão, nos moldes que existem hoje, surgiu em 2014 e é a maior força do Congresso Nacional. Esquerda e direita não têm força suficiente para aprovar projetos, e o lado que o bloco escolhe é vencedor nas votações.

Os presidentes do Senado e da Câmara têm sido do centrão. Esta posição dá ao bloco o poder de escolher quando e quais propostas serão votadas.

Mas o centrão quase sempre foi satélite de presidentes. Quando o bloco nem tinha este nome, compôs com o governo federal na primeira passagem de Lula pelo Planalto. A situação continuou na era Dilma Rousseff (PT).

Houve maior protagonismo do centrão na gestão Michel Temer (MDB). O bloco deu os votos necessários para o impeachment de Dilma e soube cobrar a fatura.

A ascensão de Bolsonaro tirou poder do centrão. A composição para o bloco apoiar o ex-presidente foi finalizada somente no segundo semestre de 2021.

A gestão Lula 3 tem o PT ocupando os principais postos. O centrão tem ministérios, mas não é capaz de ditar os rumos do governo federal. Além disso, a iniciativa de patrocinar Tarcísio para presidente fez União Brasil e PP anunciarem que vão entregar o cargos.

Republicanos, MDB e PSD, outros partidos do centrão, permanecem com postos no governo. Não estar unido em uma movimentação política é outra característica do bloco. O tamanho e interesses divergentes levam a cisões, mas os caciques conseguem impor sua vontade e determinar para qual direção o centrão vai.

Tarcísio é a bola da vez. Lula é o inimigo. Bolsonaro não será abandonado, mas não é prioridade.

