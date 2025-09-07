Topo

Notícias

Brasil garante bronze no Campeonato Mundial de vôlei feminino

07/09/2025 15h02

? Time Brasil (@timebrasil) September 7, 2025

Notícias relacionadas:

A vitória da equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães teve como destaque a brasileira Gabi, a maior pontuadora da partida com 35 pontos e eleita a melhor ponteira da competição.

Itália campeã

O título da competição ficou com a Itália, que derrotou o Brasil na semifinal no último sábado. Para garantir a segunda conquista do Campeonato Mundial (o primeiro troféu foi alcançado no ano de 2002), a seleção italiana derrotou a Turquia por 3 sets a 2 (parciais de 25/23, 13/25, 26/24, 19/25 e 15/8) neste domingo.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Tarcísio critica STF e pede que Hugo Motta paute a anistia

Tarcísio diz que Bolsonaro é o único candidato e critica julgamento do STF

Tarcísio 'advoga' para Bolsonaro, ataca Moraes e cobra Motta em ato em SP

Trump está pronto para "fase dois" das sanções à Rússia pelo conflito na Ucrânia

Manifestação de apoio aos palestinos reúne multidão em Bruxelas

Líder do PL, Sóstenes Cavalcante, pede a Alcolumbre que paute impeachment de Moraes

Trump dá "último aviso" ao Hamas para que aceite acordo de libertação de reféns

Países Baixos vencem Lituânia e Depay se torna maior artilheiro da história de sua seleção

Israel bombardeia novo prédio na cidade de Gaza e expande operações no enclave

Como não temos direito a segundo julgamento, vamos para a anistia para valer, diz Costa Neto

Bolsonaristas gritam 'fora, Romário' em ato na avenida Paulista