Bolsonaristas gritam 'fora, Romário' em ato na avenida Paulista

Do UOL, em São Paulo

Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) presentes hoje no ato da avenida Paulista gritaram 'fora, Romário' em diferentes momentos.

O que aconteceu

Romário não apoiou pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes. O parlamentar foi um dos poucos da base bolsonarista do senado a tomar essa decisão.

"Estou vendo que o Romário está com um prestígio danado aqui em São Paulo", brincou Valdemar da Costa Neto. A fala do presidente do PL ironizou os gritos da plateia bolsonarista presente no ato da Paulista.

Romário não apoiou candidato bolsonarista à Prefeitura do Rio em 2024. Em vez de Alexandre Ramagem (PL), o ex-jogador declarou voto em Eduardo Paes (PSD), que foi reeleito.

Escolha foi vista como troco por 2022. Nas eleições daquele ano, o ex-presidente apoiou Daniel Silveira (PTB) na disputa pela vaga no senado, em vez de Romário (PL).

Questionado em diferentes ocasiões sobre sua relação com Bolsonaro, senador nunca quis comentar. Eleito em 2014, Romário foi reeleito em 2022 e tem mandato até 2030.