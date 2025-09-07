Topo

Notícias

Bolsonaristas entoam cânticos evangélicos e pedem "Bolsonaro Free" em ato na Paulista

São Paulo

07/09/2025 14h17

Pouco antes do início do ato pela anistia na Avenida Paulista, os bolsonaristas entoam cânticos evangélicos e gritam "Bolsonaro Free". Com cartazes com dizeres "SOS TRUMP/BOLSONARO FREE" e "Eleição sem Bolsonaro é ditadura", os manifestantes pedem anistia irrestrita e impeachment do presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes, ao som de "baile de favela".

Com o lema "Reaja Brasil: o medo acabou", o ato deste domingo na Avenida Paulista ocorre em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos demais réus do núcleo crucial por tentativa de golpe. A previsão é que o Supremo Tribunal Federal (STF) encerre a análise do caso na sexta-feira, 12.

