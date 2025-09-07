Ato em defesa de Bolsonaro e da anistia reúne 42,2 mil apoiadores na Avenida Paulista

Topo

A manifestação deste domingo, 7, em defesa da anistia na Avenida Paulista reuniu cerca de 42,2 mil pessoas, segundo cálculo do Monitor do Debate Político do Cebrap e da ONG More in Common. O ato pediu anistia e liberdade aos condenados pelo 8 de Janeiro e teve público semelhante ao registrado no ano passado.

O levantamento aponta que o público no pico da manifestação variou entre 37,1 mil e 47,3 mil pessoas, com margem de erro de 12%. A contagem foi feita a partir de fotos aéreas analisadas por software de inteligência artificial. No 7 de Setembro de 2024, o ato na Avenida Paulista havia reunido 45,4 mil participantes.

