Michelle, em áudio, fala em 'tirania' do STF e cita Bolsonaro 'humilhado'

Em áudio enviado para o ato bolsonarista em Brasília, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) radicalizou seu discurso contra o Supremo Tribunal Federal.

O que aconteceu

Michelle fez ataques ao STF e críticas a condução do julgamento contra o ex-presidente na trama golpista. A ex-primeira-dama disse que injustiças são cometidas "por alguns poucos que se dizem juízes". Sem citar nomes, afirmou que há ministros que "agem como tiranos".

A presidente nacional do PL Mulher voltou falar em "perseguição" contra Jair Bolsonaro (PL) e que está "humilhado". "Hoje, está humilhado e preso por enfrentar o sistema por amor ao povo", afirmou. No início de seu discurso, ela disse que o marido não pode falar, "mas nós [a militância] falaremos por ele".

O discurso de Michelle mostra uma radicalização em relação a postura que vinha adotando. Conforme mostrou reportagem do UOL, a ex-primeira-dama foca, em eventos do PL Mulher, em críticas mais contundentes ao PT e a Lula. Quando falava do Judiciário, ela citava de forma indireta usando "censura" e "injustiça".

Michelle não deixou de lado também o tom cristão e pediu aos apoiadores que não deixem de orar por sua família. "Nós confiamos em Deus e que Ele transformará essa dor em vitória", disse.

A ex-primeira-dama afirmou que as defesas dos réus da trama golpista "foram sabotadas". "Veja o que estão fazendo conosco: tornozeleira no Jair, prisão domiciliar por pura vingança, invasão ao nosso lar, exposição da intimidade da nossa família. Até quando vamos ter que suportar esses abusos?", continuou.

Os apoiadores do ex-presidente voltam às ruas hoje em meio ao julgamento do STF. Esse é o segundo protesto sem a presença de Bolsonaro. No último, em agosto, ele já cumpria medidas cautelares determinadas pelo ministro do STF Alexandre de Moraes e chegou a aparecer por videochamada no ato na Paulista e no Rio.

Além de Brasília, há atos em Belo Horizonte e Rio de Janeiro, por exemplo. Na avenida Paulista, em São Paulo, os apoiadores se reunirão às 15h —o local é considerado o principal palco das manifestações bolsonaristas.