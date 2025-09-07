Ato da esquerda em São Paulo reúne cerca de 9 mil pessoas, afirma USP

A manifestação da esquerda hoje em São Paulo reuniu 8.800 pessoas, de acordo com levantamento feito pela USP em parceria com outras entidades.

O que aconteceu

Ato ocorreu na Praça da República pela manhã. Segundo o monitoramento, o número de pessoas presentes no ápice do evento, por volta de 11h, variou entre 7.700 e 9.800 pessoas (considerando a margem de erro de 1.100 para mais ou menos).

Cálculo é feito com a ajuda de software. O programa de computador faz a contagem de público a partir da análise de fotos aéreas por meio de inteligência artificial.

USP e ONG assinam o estudo. A autoria do levantamento é do Monitor do Debate Político, entidade que reúne representantes do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento) e da organização não-governamental More in Common.

Manifestação defendeu soberania nacional após tarifaço de produtos brasileiros por governo americano. Fórum das Centrais, Grito dos Excluídos e as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo foram as entidades de esquerda responsáveis pela organização.

Críticas à anistia também estiveram entre reivindicações. A taxação de super-ricos e o fim da escala 6x1 foram outros pontos na pauta da manifestação.

Pela manhã, Malafaia divulgou um vídeo feito por drone e chamou o ato de "fiasco". O pastor bolsonarista foi indiciado pela Polícia Federal no inquérito que investiga suposta obstrução de Justiça no processo da trama golpista.

Direita realiza seu ato agora à tarde na capital. Na avenida Paulista, a manifestação reúne o governador de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), o pastor Silas Malafaia, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e outras lideranças conservadoras.