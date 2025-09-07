Direita volta às ruas com anistia resgatada para tentar salvar Bolsonaro

Depois de resgatar o projeto de anistia aos envolvidos em atos golpistas, os apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) voltam às ruas hoje para pressionar o Congresso a tentar salvar o ex-presidente.

O que aconteceu

A militância bolsonarista espalhou os atos por diferentes capitais. A estratégia, reciclada do último protesto, visa mostrar a força da pauta da anistia pelo Brasil —a tática também evita possíveis críticas, caso os protestos tenham uma baixa participação, já que haverá uma pulverização do público.

Porém, a avenida Paulista, em São Paulo, continua sendo o principal palco das manifestações. Organizado pelo pastor Silas Malafaia, o ato vai explorar os argumentos reverberados pela direita de que o julgamento da trama golpista no STF é uma "perseguição política" e que a "sentença já está dada".

Esse será o segundo protesto sem a presença de Bolsonaro. No último, em agosto, ele já cumpria medidas cautelares determinadas pelo ministro do STF Alexandre de Moraes e chegou a aparecer por videochamada no ato na Paulista e no Rio. A ação se somou a outras que foram consideradas quebra das medidas cautelares impostas pelo ministro, que acabou determinando a prisão domiciliar do ex-presidente.

Sem Bolsonaro, há a expectativa de que o protagonismo fique com o governador de São Paulo. Tarcísio de Freitas (Republicanos) se tornou um fiador da pauta da anistia, passando a visitar gabinetes em Brasília para defender o projeto e se reunindo com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), para articular o avanço dele.

Nas últimas semanas, a movimentação de Tarcísio para uma possível candidatura à Presidência ganhou força. Com Bolsonaro inelegível até 2030, Tarcísio é apontado por parte da direita como um dos nomes para 2026 —oficialmente, ele diz que vai concorrer à reeleição no estado. Além dele, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e a ex-primeira-dama Michelle devem participar.

Motta afirmou na quinta-feira que "não existe definição" sobre a anistia. "O governador é um querido amigo, é do nosso partido, nós temos dialogado sempre. Ele tem o interesse que se paute a anistia, isso é público. Mas estamos ouvindo a todos", disse o presidente da Câmara.

Julgamento no STF

Os ministros da Primeira Turma têm até o próximo dia 12 para decidir pela absolvição ou condenação de Bolsonaro. Além do ex-presidente, outros sete réus fazem parte do núcleo identificado como "crucial" da trama golpista.

O julgamento será retomado na próxima terça-feira com o voto de Moraes. Na sequência, votam os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e, por fim, o presidente da Turma, Cristiano Zanin.

Na sexta-feira (5), Zanin marcou uma sessão extra para o julgamento, a pedido de Moraes. Inicialmente, o grupo se reuniria na terça, quarta e sexta. Agora, haverá sessão também na quinta-feira.