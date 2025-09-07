Topo

Notícias

Direita volta às ruas com anistia resgatada para tentar salvar Bolsonaro

Apoiadores do ex-presidente no último ato na avenida Paulista, em agosto de 2025 - Bruno Santos/Folhapress
Apoiadores do ex-presidente no último ato na avenida Paulista, em agosto de 2025 Imagem: Bruno Santos/Folhapress
Ana Paula Bimbati
do UOL

Do UOL, em São Paulo

07/09/2025 05h30

Depois de resgatar o projeto de anistia aos envolvidos em atos golpistas, os apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) voltam às ruas hoje para pressionar o Congresso a tentar salvar o ex-presidente.

O que aconteceu

A militância bolsonarista espalhou os atos por diferentes capitais. A estratégia, reciclada do último protesto, visa mostrar a força da pauta da anistia pelo Brasil —a tática também evita possíveis críticas, caso os protestos tenham uma baixa participação, já que haverá uma pulverização do público.

Relacionadas

Moraes pede, e Zanin marca sessão extra no julgamento de Bolsonaro

Motta diz que não tem definição sobre anistia, mas 'Tarcísio tem interesse'

Gleisi diz que anistia seria 'vexame internacional'

Porém, a avenida Paulista, em São Paulo, continua sendo o principal palco das manifestações. Organizado pelo pastor Silas Malafaia, o ato vai explorar os argumentos reverberados pela direita de que o julgamento da trama golpista no STF é uma "perseguição política" e que a "sentença já está dada".

Esse será o segundo protesto sem a presença de Bolsonaro. No último, em agosto, ele já cumpria medidas cautelares determinadas pelo ministro do STF Alexandre de Moraes e chegou a aparecer por videochamada no ato na Paulista e no Rio. A ação se somou a outras que foram consideradas quebra das medidas cautelares impostas pelo ministro, que acabou determinando a prisão domiciliar do ex-presidente.

Sem Bolsonaro, há a expectativa de que o protagonismo fique com o governador de São Paulo. Tarcísio de Freitas (Republicanos) se tornou um fiador da pauta da anistia, passando a visitar gabinetes em Brasília para defender o projeto e se reunindo com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), para articular o avanço dele.

Nas últimas semanas, a movimentação de Tarcísio para uma possível candidatura à Presidência ganhou força. Com Bolsonaro inelegível até 2030, Tarcísio é apontado por parte da direita como um dos nomes para 2026 —oficialmente, ele diz que vai concorrer à reeleição no estado. Além dele, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e a ex-primeira-dama Michelle devem participar.

Motta afirmou na quinta-feira que "não existe definição" sobre a anistia. "O governador é um querido amigo, é do nosso partido, nós temos dialogado sempre. Ele tem o interesse que se paute a anistia, isso é público. Mas estamos ouvindo a todos", disse o presidente da Câmara.

Julgamento no STF

Os ministros da Primeira Turma têm até o próximo dia 12 para decidir pela absolvição ou condenação de Bolsonaro. Além do ex-presidente, outros sete réus fazem parte do núcleo identificado como "crucial" da trama golpista.

O julgamento será retomado na próxima terça-feira com o voto de Moraes. Na sequência, votam os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e, por fim, o presidente da Turma, Cristiano Zanin.

Na sexta-feira (5), Zanin marcou uma sessão extra para o julgamento, a pedido de Moraes. Inicialmente, o grupo se reuniria na terça, quarta e sexta. Agora, haverá sessão também na quinta-feira.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

'Santo millennial' que fez milagre no Brasil é canonizado por Leão XIV

Cruzeiro do Sul passou de guia indígena a símbolo nacional

Juristas veem proposta de anistia ampla do PL barrada pela Constituição

Após desembarque do governo, centrão prepara plano para escantear Bolsonaro

Direita volta às ruas com anistia resgatada para tentar salvar Bolsonaro

Esquerda defende soberania em atos do 7/9, em meio a sanções dos EUA

Milagre atribuído a santo millennial canonizado hoje aconteceu no Brasil

Sede do governo ucraniano é atingida por bombardeios russos em Kiev

PF encontra foto de TH Joias deitado em cama com pilhas de dinheiro

Perna humana é encontrada em Porto Alegre; perícia fará comparação de DNA

Ataque russo deixa um morto no nordeste da Ucrânia