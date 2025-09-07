Topo

Argentinos votam em eleição legislativa crucial em Buenos Aires

07/09/2025 13h43

Por Jorge Otaola

BUENOS AIRES, 7 de setembro (Reuters) - Os moradores da província de Buenos Aires, a mais populosa e influente do país, vão às urnas neste domingo em uma eleição legislativa cujo resultado é visto como um termômetro para as eleições nacionais de meio de mandato de outubro.

la Libertad Avanza, o partido do presidente radical de direita Javier Milei, enfrenta o poderoso peronismo de centro-esquerda do governador Axel Kicillof em seu reduto histórico, que responde por 40% de todos os eleitores nacionais.

Os mercados financeiros estão sofrendo fortes choques enquanto aguardam o resultado das eleições e as alegações de corrupção dentro do governo, em meio a uma piora na imagem pública do disruptivo Milei e às crescentes tensões sociais sobre os efeitos de seu duro plano de ajuste econômico.

Embora essa seja uma eleição parlamentar na província liderada por Kicillof, o resultado dará o tom para as eleições de meio de mandato de 26 de outubro em todo o país, nas quais o partido governista busca reverter sua atual minoria em ambas as casas do Congresso.

Os chamados "bonaerenses" elegem 46 deputados e 23 senadores provinciais neste domingo.

"Embora seja uma eleição provincial, é, sem dúvida, o verdadeiro trampolim para as eleições nacionais de outubro, pois medem forças no maior distrito do país. Interpretamos que, a partir desse resultado em Buenos Aires, haverá uma grande interação para eleger deputados e senadores (nacionais) no próximo mês", disse o analista político Guillermo Farina.

Diferentes pesquisas de opinião mostram uma vantagem igual ou pequena para o partido peronista de Kicillof, ex-ministro da economia da ex-presidente Cristina Fernández, atualmente em prisão domiciliar por fraude estatal.

(Reportagem de Jorge Otaola)

