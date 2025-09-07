'Carlo é ponte até Jesus', afirma mãe do 1º santo da geração millennial

Antonia Salzano, mãe de Carlo Acutis, primeiro jovem millennial a ser oficialmente declarado santo pela Igreja Católica, afirmou que o filho canonizado hoje pelo papa Leão 14 representa uma "ponte para chegar a Jesus".

O que aconteceu

Canonização de Carlo Acutis foi realizada hoje. A cerimônia que santificou oficialmente o primeiro nome da geração millennial, formada por nascidos entre 1980 e meados da década de 1990. Acutis morreu em 2006 após ter diversos milagres atribuídos a ele, incluindo um ocorrido no Brasil.

Gostaria que todos os devotos de Carlo também recebessem essa graça. Ele serve como uma ponte, uma ponte para chegar a Jesus.

Antonia Salzano, mãe de Carlo Acutis

Mãe de Acutis celebrou a santificação do filho. Antonia Salzano destacou que a canonização corresponde ao "ápice de um caminho que durou muitos anos". Ela afirma que a cerimônia atende às expectativas dos católicos. "Acredito que o Carlo está tocando tantos corações, tantas vidas, com seu exemplo, com sua fé contagiante, e isso me deixa muito feliz", disse em entrevista à Rádio Vaticano.

Ela recordou do trabalho missionário de Carlo. Durante a entrevista, Salzano disse que o filho passava horas empenhado em trabalhos relacionados à igreja e fazia questão de que as pessoas entendessem a importância da Eucaristia. "A lembrança mais querida que tenho de Carlo é essa generosidade, esse amor pelos outros e, acima de tudo, por Deus", declarou.

Cerimônia resultou nas primeiras canonizações efetivadas pelo papa Leão 14. Além de Acutis, também foi efetivado como beato o estudante Pier Giorgio Frassati (1901-1925). As canonizações foram acompanhadas por milhares de fiéis na praça São Pedro, no Vaticano.