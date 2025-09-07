Topo

Notícias

Alemanha sofre mas vence Irlanda do Norte (3-1) nas Eliminatórias para Copa de 2026

07/09/2025 18h04

A Alemanha derrotou a Irlanda do Norte por 3 a 1 neste domingo (7), em Colônia, em sua segunda partida das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, três dias após a surpreendente derrota por 2 a 0 diante da Eslováquia em Bratislava. 

Com esses três primeiros pontos em sua curta campanha nas Eliminatórias, a Alemanha alcançou a adversária da noite, que havia vencido o Luxemburgo (3-1) fora de casa na quinta-feira. 

Mas permanece três pontos atrás da Eslováquia, que neste domingo garantiu um valioso triunfo por 1 a 0 como visitante sobre a seleção luxemburguesa com um gol na reta final. 

Somente o primeiro colocado do grupo se classifica diretamente para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá (11 de junho a 19 de julho). 

Se não conseguirem, os alemães terão que passar pela repescagem, que será disputada em março. 

Graças aos gols de Serge Gnabry (7'), Nadiem Amiri (69') e Florian Wirtz (72'), os jogadores comandados pelo técnico Julian Nagelsmann conseguiram acertar o rumo após o fiasco de Bratislava.

Mas voltaram a mostrar sinais preocupantes de fragilidade defensiva, como no gol de empate de Isaac Price em um escanteio (34'). 

A Alemanha continuará sua campanha nas Eliminatórias em um mês, quando recebe o Luxemburgo em Sinnsheim no dia 10 de outubro, e em seguida viaja para um jogo difícil contra a Irlanda do Norte em Belfast, três dias depois.

tba/gk/pm/iga/aam

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

'Lua de sangue': veja fotos do eclipse total deste domingo, 7

Alcaraz vence Sinner, conquista US Open pela 2ª vez e volta a ser número 1 do mundo

Entre Choro, louvores e orações, ato pela anistia na Paulista toma 4 quarteirões

Mais de mil pessoas recebem flotilha com ajuda para Gaza na Tunísia

De Bruyne brilha e Bélgica goleia Cazaquistão (6-0) pelas Eliminatórias

Tarcísio diz que discurso com críticas ao STF e Moraes traduz sentimento da população

Equipe de segurança do prefeito de Salvador é alvo de tiros; suspeito morre

Hamas diz estar disposto 'a participar imediatamente da mesa de negociações'

Tarcísio 'cruzou o Rubicão' ao falar em 'tirania' de Moraes, diz líder do PT na Câmara

Ato em defesa de Bolsonaro e da anistia reúne 42,2 mil apoiadores na Avenida Paulista

Alemanha sofre mas vence Irlanda do Norte (3-1) nas Eliminatórias para Copa de 2026