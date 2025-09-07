Topo

Notícias

Alcaraz vence Sinner, conquista US Open pela 2ª vez e volta a ser número 1 do mundo

07/09/2025 18h32

Na terceira final consecutiva de Grand Slam entre os dois, o espanhol Carlos Alcaraz derrotou o italiano Jannik Sinner neste domingo (7) e se sagrou campeão do US Open pela segunda vez em sua carreira. 

Alcaraz se vingou duplamente da derrota sofrida em julho na decisão em Wimbledon, ao derrotar Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 e 6-4, e retomando a liderança do ranking da ATP, que o italiano ocupava desde junho de 2024. 

