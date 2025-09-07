Acidente fatal com Elevador da Glória pode ter ocorrido por problemas com cabo, diz relatório

LISBOA (Reuters) - Problemas com um cabo provavelmente causaram a queda morro abaixo do Elevador da Glória, um bondinho popular entre os turistas em Lisboa, matando pelo menos 16 pessoas e ferindo outras 22 quando se chocou contra um prédio, de acordo com um relatório preliminar.

O bondinho amarelo, que transporta pessoas para cima e para baixo em uma encosta íngreme na capital portuguesa, bateu em um prédio depois de sair dos trilhos na quarta-feira, a poucos metros de outro vagão na parte inferior da colina.

O Escritório de Investigações de Acidentes Aéreos e Ferroviários de Portugal divulgou no sábado seu primeiro relatório investigativo sobre o acidente.

O relatório afirma que as cabines haviam percorrido "não mais que seis metros" quando "subitamente perderam a força de equilíbrio fornecida pelo cabo que as conectava".

O relatório acrescentou que um exame dos destroços mostrou que "o cabo de conexão havia cedido" no ponto de fixação da cabine no topo da colina.

Um relatório final será publicado posteriormente.

(Reportagem de Graham Keeley)