300 presos em fábrica da Hyundai nos EUA serão devolvidos à Coreia do Sul

Os mais de 300 sul-coreanos detidos em uma operação anti-imigração em uma fábrica de baterias para carros elétricos da Hyundai e da LG nos Estados Unidos serão liberados e devolvidos ao seu país.

O que aconteceu

Governo da Coreia do Sul anunciou que já acertou com os EUA a libertação dos 300 trabalhadores. "As negociações para a libertação dos trabalhadores terminaram", disse o chefe de gabinete, Kang Hoon-sik. "Um voo fretado partirá para trazer nossos cidadãos de volta para casa."

Presidente sul-coreano ordenou todos os esforços para proteger os cidadãos. O governo de Lee Jae Myung expressou "profunda preocupação e pesar" e pediu que Washington respeite os direitos e interesses legítimos de seus cidadãos. "As atividades econômicas das nossas empresas e os direitos de nossos cidadãos não podem ser injustamente prejudicados". Diplomatas foram enviados ao local para acompanhar os detidos, que estão em centros de custódia do ICE.

Batida anti-imigração prendeu 475 pessoas, 300 sul-coreanos, em fábrica de baterias da Hyundai e LG na Geórgia. A ação, numa planta ainda em construção, foi considerada a maior operação da campanha anti-imigração de Trump em um único local da história do Departamento de Segurança Interna (DHS). Os detidos são acusados de:

Entrar ilegalmente nos EUA.

Estar com vistos que não permitiam trabalhar.

Permanecer após o vencimento de vistos de trabalho.

O vídeo divulgado pelo ICE mostrou trabalhadores asiáticos algemados entrando em ônibus, após operação com helicóptero e blindados. Alguns trabalhadores tentaram se esconder, chegando a entrar em um lago, mas foram capturados.

Por que isso importa

Detenção em massa fazia parte de plano para punir empresa estrangeira e proteger "empregos americanos". O agente especial Steven Schrank, do DHS em Atlanta, afirmou que a batida foi fruto de uma investigação criminal de meses, e não apenas uma operação migratória. O objetivo era garantir "concorrência justa para empresas que cumprem a lei, proteger empregos para cidadãos americanos e combater exploração laboral".

O presidente americano, Donald Trump, elogiou a ação do ICE. "Diria que eram estrangeiros ilegais e que o ICE só estava fazendo o seu trabalho", disse ele, que assumiu prometendo o maior programa de expulsão de imigrantes da história do país.

Hyundai afirmou que trabalhadores eram terceirizados. A LG Energy Solution informou que, entre os presos, havia 47 funcionários diretos (46 sul-coreanos e 1 indonésio) e cerca de 250 terceirizados. Ambas as empresas disseram estar cooperando com as autoridades e priorizando a segurança.

Joint venture Hyundai-LG de US$ 4,3 bilhões foi anunciada em 2023 para produzir baterias para Hyundai, Kia e Genesis EV. O projeto faz parte de US$ 12,6 bilhões de investimentos da Hyundai na Geórgia, considerado o maior projeto de desenvolvimento econômico da história do Estado.