Vôlei: Brasil perde para Itália e fica fora da decisão do Mundial

06/09/2025 15h57

"Não é fácil sair de uma partida como essa na qual tivemos muitas oportunidades. A Itália mostrou porque é o melhor time do mundo e soube jogar nos momentos de pressão. É um time muito sólido, nós conseguimos marcar o time delas em alguns momentos, mas elas têm um banco muito forte. Estou muito orgulhosa da nossa equipe, da atitude e da maneira que nos comunicamos dentro de quadra", declarou a ponteira Gabi, que marcou 29 pontos contra o time italiano.

Agora, o Brasil medirá forças com o Japão, a partir das 5h30 (horário de Brasília) do próximo domingo (27). A decisão do Campeonato Mundial será disputado entre Itália e Turquia.

