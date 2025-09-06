Vôlei: Brasil perde para Itália e fica fora da decisão do Mundial
Agora, o Brasil medirá forças com o Japão, a partir das 5h30 (horário de Brasília) do próximo domingo (27). A decisão do Campeonato Mundial será disputado entre Itália e Turquia.