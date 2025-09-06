Trump apoia Kennedy em política de vacinas, apesar dos riscos políticos e de saúde

O presidente Donald Trump está apoiando Robert F. Kennedy Jr., o secretário de Saúde que está mudando o sistema de saúde dos EUA, apesar da pressão do Congresso, das preocupações com a saúde pública e dos riscos políticos de mudar as políticas de vacinação em todo o país.

Desde que se tornou a principal autoridade de saúde dos EUA, Kennedy reduziu o financiamento para a pesquisa de vacinas, limitou o acesso às vacinas contra a covid-19 e destituiu o chefe dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, que faz as recomendações de vacinas nos EUA.

As consequências dessas mudanças para os norte-americanos e seu bem-estar são vastas, alertam profissionais de saúde pública. Elas também representam um possível perigo político: Se ocorrer um surto de uma doença infecciosa depois que as taxas de vacinação caírem, Trump poderá ser responsabilizado.

Mas, até o momento, o presidente tem sido firme em seu apoio a Kennedy, de acordo com fontes familiarizadas com o relacionamento entre os dois, ressaltando a disposição de Trump de desafiar o sistema de saúde dos EUA, assim como fez com a academia, a lei, a mídia e outras instituições da sociedade norte-americana.

"Ele é uma pessoa muito boa... E tem boas intenções, mas tem algumas ideias um pouco diferentes", disse Trump a repórteres na quinta-feira na Casa Branca, depois que senadores questionaram Kennedy em uma audiência no início do dia. "Se observarmos o que está acontecendo no mundo em relação à saúde, e observarmos este país também em relação à saúde, gosto do fato de ele ser diferente."

Trump e Kennedy conversam regularmente, embora não com a mesma frequência que o presidente conversa com alguns outros funcionários do gabinete, disse um funcionário da Casa Branca. Eles não compartilham a mesma paixão, acrescentou o funcionário, mas Trump apoia o secretário.

Trump recompensou Kennedy com o cargo de Saúde e Serviços Humanos depois de obter o apoio do movimento Make America Healthy Again, inspirado em Kennedy, na eleição de 2024. Kennedy, que vem de uma das dinastias políticas mais famosas do país, concorreu brevemente à presidência como democrata e independente antes de desistir para apoiar Trump.

Em dezembro, Trump minimizou a possibilidade de o crítico de longa data da vacina fazer mudanças extremas.

As opiniões do próprio Trump sobre vacinas são complicadas. Embora possa reivindicar o crédito por ter acelerado o desenvolvimento das vacinas contra a covid-19 durante seu primeiro mandato, ele tem se mostrado relutante em apoiá-las abertamente, devido à resistência de sua base política às vacinas e à resposta mais ampla à pandemia.

Líderes da Flórida anunciaram um plano na quarta-feira para acabar com todas as exigências estaduais de vacinas, inclusive para que os alunos frequentem as escolas. Trump pareceu questionar isso, sutilmente, na sexta-feira.

"Vejam, vocês têm algumas vacinas que são incríveis. A vacina contra a poliomielite, por acaso, eu acho que é incrível", disse ele a repórteres no Salão Oval. "É preciso ter muito cuidado quando se diz que algumas pessoas não precisam ser vacinadas... É uma posição muito difícil."

Enquanto os democratas têm se mostrado mais confiantes em relação às vacinas nos últimos anos, os republicanos parecem menos receptivos, segundo pesquisas da Reuters/Ipsos.

Cerca de 75% dos democratas disseram em maio que consideram as vacinas contra doenças como sarampo, caxumba e rubéola "muito seguras" para crianças, um aumento em relação aos 64% registrados em uma pesquisa da Reuters/Ipsos realizada em maio de 2020. Entre os republicanos, esse índice caiu para 41% em maio deste ano, comparado aos 57% registrados cinco anos antes. (Reportagens adicionais de Jason Lange, Trevor Hunnicutt, David Morgan e Jarrett Renshaw)