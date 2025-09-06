Transmissão do sorteio ao vivo da Lotofácil da Independência: onde assistir

O concurso 3480, da Lotofácil da Independência, será sorteado neste sábado (6), às 20h (horário de Brasília), pela Caixa Econômica Federal, com transmissão ao vivo pela internet. O prêmio é de R$ 220 milhões e terá pagamento obrigatório, sem possibilidade de acumular.

Como assistir ao sorteio da Lotofácil da Independência?

A transmissão ao vivo será feita pela internet. Para assistir, basta acessar o canal oficial da Caixa no YouTube ou a página Loterias CAIXA no Facebook.

Como jogar na Lotofácil da Independência?

Para participar do concurso, basta marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis. A apostas podem ser feitas em lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa e se encerram no mesmo dia até as 18h.

A Lotofácil também tem um bolão disponível para apostas em grupo. O preço mínimo cobrado pela Caixa na modalidade é de R$ 14, e as cotas de cada participante devem partir de R$ 4,50. Também é possível usar a "Surpresinha" para deixar o sistema escolher os números por você.

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3,50 e a mais cara R$ 54,2 mil:

15 dezenas: R$ 3,50

R$ 3,50 16 dezenas: R$ 56,00

R$ 56,00 17 dezenas: R$ 476,00

R$ 476,00 18 dezenas: R$ 2.856,00

R$ 2.856,00 19 dezenas: R$ 13.566,00

R$ 13.566,00 20 dezenas: R$ 54.264,00

Assim como outros concursos especiais, o prêmio não acumula. Se não houver apostas premiadas com 15 números, o valor é dividido entre os acertadores de 14 números e assim por diante até 11 dezenas. No ano passado, 86 apostas acertaram o prêmio principal, levando R$ 2.354.726,30 cada uma.