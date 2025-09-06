'Não vaza absolutamente nada': o que diz quem comprou este tapete higiênico
Em busca de um tapete higiênico para seu cãozinho? O Guia de Compras UOL encontrou um modelo que faz sucesso entre consumidores e registrou mais de mil compras na Amazon no mês passado.
Confira a seguir as especificações do Super Blue Premium e saiba se ele pode ser uma boa opção para o seu cão.
O que diz o fabricante sobre esse tapete?
Absorção intensa para dar mais conforto aos animais;
Cinco camadas de proteção contra o mau cheiro;
Adesivos de alta fixação na superfície;
Laterais feitas para vedação completa, o que promete eliminar vazamentos;
Recomendado para cães de porte médio e grande;
Pacote inclui 30 unidades.
O que diz quem o comprou?
O produto tem uma classificação média de 4,6 (do total de 5) na Amazon. Veja os comentários positivos deixados por alguns consumidores:
Dos tapetes que os meus cães utilizaram, foi definitivamente o melhor. Realmente não vaza, exceto nas bordas. Marcelo
Pontos de atenção
A principal reclamação de consumidores é de que o tapete não absorve a urina conforme era esperado.
O produto é bom, mas não veda totalmente o xixi dos pets. José R.
Produto com pouca absorção e a fita não cola direito. Para cães de porte médio a grande, não irá atender muito bem. Silvia Regina
Não adere bem ao chão e demora um pouco a absorver, ao ponto que o cachorro pode sair com a pata úmida caso pise sobre. Robson Machado
