Topo

Notícias

'Não vaza absolutamente nada': o que diz quem comprou este tapete higiênico

Tapete para pets Super Blue Premium promete alta absorção - Divulgação
Tapete para pets Super Blue Premium promete alta absorção Imagem: Divulgação
do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

06/09/2025 05h30

Em busca de um tapete higiênico para seu cãozinho? O Guia de Compras UOL encontrou um modelo que faz sucesso entre consumidores e registrou mais de mil compras na Amazon no mês passado.

Confira a seguir as especificações do Super Blue Premium e saiba se ele pode ser uma boa opção para o seu cão.

O que diz o fabricante sobre esse tapete?

Absorção intensa para dar mais conforto aos animais;

Cinco camadas de proteção contra o mau cheiro;

Adesivos de alta fixação na superfície;

Laterais feitas para vedação completa, o que promete eliminar vazamentos;

Recomendado para cães de porte médio e grande;

Pacote inclui 30 unidades.

O que diz quem o comprou?

O produto tem uma classificação média de 4,6 (do total de 5) na Amazon. Veja os comentários positivos deixados por alguns consumidores:

Esse tapete é o que melhor funciona aqui em casa. Absorve bem a urina abundante da minha cachorrinha e tem maior área de absorção. Célia Cris
Já testei muitos tapetinhos e esse não vaza absolutamente nada! Também nunca tive problemas com o tapete vir com o forro solto. Tem a opção de borda maior ou menor. Carol

Dos tapetes que os meus cães utilizaram, foi definitivamente o melhor. Realmente não vaza, exceto nas bordas. Marcelo

Pontos de atenção

A principal reclamação de consumidores é de que o tapete não absorve a urina conforme era esperado.

O produto é bom, mas não veda totalmente o xixi dos pets. José R.

Produto com pouca absorção e a fita não cola direito. Para cães de porte médio a grande, não irá atender muito bem. Silvia Regina

Não adere bem ao chão e demora um pouco a absorver, ao ponto que o cachorro pode sair com a pata úmida caso pise sobre. Robson Machado

Dia de Ofertas UOL

No dia 16 de setembro acontece a segunda edição do Dia de Ofertas, com descontos exclusivos para leitores do UOL e uma live shop com Evelyn B. Marques. Acompanhe as novidades pelo Guia de Compras e ative a notificação da live no YouTube e no TikTok.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Exército de Israel ordena retirada de civis da Cidade de Gaza antes de ofensiva militar

Por que filha 'misteriosa' de Kim Jong-un foi com o pai em viagem a Pequim

Empresa cria tijolos de plástico reciclado para construir casas e escolas

Com Bolsonaro no STF, 7 de Setembro de Lula mira em patriotismo e marketing

Quem é o homem que concretou a mãe e abandonou corpo de namorada em mala?

Apenas um país no mundo não tem mosquitos; o que explicaria fenômeno?

Por que pais devem monitorar os filhos no uso da internet

Dia da Amazônia: representantes de povos indígenas criticam acordo entre Mercosul e UE durante ato em Paris

Homem morre em praia de Sydney após provável ataque de 'grande tubarão'

Israel destrói edifício em Gaza e Hamas publica vídeo de reféns no dia 700 da guerra

Youtuber é expulso da UnB por gravar aulas e debochar de professores