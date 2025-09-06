'Não vaza absolutamente nada': o que diz quem comprou este tapete higiênico

Em busca de um tapete higiênico para seu cãozinho? O Guia de Compras UOL encontrou um modelo que faz sucesso entre consumidores e registrou mais de mil compras na Amazon no mês passado.

Confira a seguir as especificações do Super Blue Premium e saiba se ele pode ser uma boa opção para o seu cão.

O que diz o fabricante sobre esse tapete?

Absorção intensa para dar mais conforto aos animais;

Cinco camadas de proteção contra o mau cheiro;

Adesivos de alta fixação na superfície;

Laterais feitas para vedação completa, o que promete eliminar vazamentos;

Recomendado para cães de porte médio e grande;

Pacote inclui 30 unidades.

O que diz quem o comprou?

O produto tem uma classificação média de 4,6 (do total de 5) na Amazon. Veja os comentários positivos deixados por alguns consumidores:

Esse tapete é o que melhor funciona aqui em casa. Absorve bem a urina abundante da minha cachorrinha e tem maior área de absorção. Célia Cris

Já testei muitos tapetinhos e esse não vaza absolutamente nada! Também nunca tive problemas com o tapete vir com o forro solto. Tem a opção de borda maior ou menor. Carol

Dos tapetes que os meus cães utilizaram, foi definitivamente o melhor. Realmente não vaza, exceto nas bordas. Marcelo

Pontos de atenção

A principal reclamação de consumidores é de que o tapete não absorve a urina conforme era esperado.

O produto é bom, mas não veda totalmente o xixi dos pets. José R.

Produto com pouca absorção e a fita não cola direito. Para cães de porte médio a grande, não irá atender muito bem. Silvia Regina

Não adere bem ao chão e demora um pouco a absorver, ao ponto que o cachorro pode sair com a pata úmida caso pise sobre. Robson Machado

