Surfista morre após mordida de tubarão em praia em Sydney

(Reuters) - Um surfista atacado por um grande tubarão em uma praia de Sydney morreu em decorrência dos ferimentos, informou a polícia local neste sábado, o primeiro incidente desse tipo em mais de três anos e meio e que levou ao fechamento de várias praias.

A vítima, ainda não foi identificada, foi atacada a cerca de 100 m da costa enquanto surfava com amigos, pouco depois das 10 horas da manhã, na praia de Long Reef, ao norte da capital do Estado australiano de Nova Gales do Sul, informou a polícia.

Ele foi retirado da água por outros surfistas, mas perdeu muito sangue e morreu no local, disse o superintendente da polícia John Duncan, da unidade de Northern Beaches de Sydney.

"Ele sofreu ferimentos catastróficos", disse Duncan em uma coletiva de imprensa televisionada.

A vítima, um surfista experiente, deixou esposa e filha pequena, disse ele.

Duas seções de uma prancha de surfe foram recuperadas e levadas para exame, acrescentou a polícia.

Ainda não se sabe qual espécie de tubarão foi responsável pelo ataque que levou ao fechamento da praia, disseram as autoridades. Salva-vidas em jetskis estavam monitorando as praias em busca do tubarão, informou o Conselho das Praias do Norte em um comunicado.

Essa morte é a primeira causada por ataque de tubarão na cidade mais populosa da Austrália desde fevereiro de 2022, quando um nadador foi morto em uma praia -- o primeiro caso fatal do tipo em Sydney desde 1963.

Houve três outros ataques fatais de tubarão na Austrália em 2025, segundo dados da operadora estatal do Taronga Zoo de Sydney. Em março, um surfista foi morto por um tubarão em águas rasas em uma praia remota no oeste do país.

(Reportagem de Sam McKeith em Sydney)