Topo

Notícias

Sorteio da Lotofácil, concurso 3480: como ver resultado de Independência?

Lotofácil - Marcelo Camargo/Agência Brasil
Lotofácil Imagem: Marcelo Camargo/Agência Brasil
do UOL

Do UOL, em São Paulo

06/09/2025 14h15

O sorteio da Lotofácil da Independência (concurso 3480) será realizado neste sábado (6), às 20h (horário de Brasília), pela Caixa Econômica Federal. O prêmio é de R$ 220 milhões e não acumula.

Onde assistir ao sorteio com resultado da Lotofácil da Independência?

A transmissão ao vivo será feita pela internet. Para assistir, basta acessar o canal oficial da Caixa no YouTube ou a página Loterias CAIXA no Facebook.

Como jogar na Lotofácil da Independência?

Para participar do concurso, basta marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis. A apostas podem ser feitas em lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa e se encerram no mesmo dia até as 18h.

A Lotofácil também tem um bolão disponível para apostas em grupo. O preço mínimo cobrado pela Caixa na modalidade é de R$ 14, e as cotas de cada participante devem partir de R$ 4,50. Também é possível usar a "Surpresinha" para deixar o sistema escolher os números por você.

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3,50 e a mais cara R$ 54,2 mil:

  • 15 dezenas: R$ 3,50
  • 16 dezenas: R$ 56,00
  • 17 dezenas: R$ 476,00
  • 18 dezenas: R$ 2.856,00
  • 19 dezenas: R$ 13.566,00
  • 20 dezenas: R$ 54.264,00

Assim como outros concursos especiais, o prêmio não acumula. Se não houver apostas premiadas com 15 números, o valor é dividido entre os acertadores de 14 números e assim por diante até 11 dezenas. No ano passado, 86 apostas acertaram o prêmio principal, levando R$ 2.354.726,30 cada uma.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

EUA: piloto que tentou derrubar avião em pleno voo se desculpa em tribunal

Marcha

Açucarado

Sorteio da Lotofácil, concurso 3480: como ver resultado de Independência?

Lula diz que só não será candidato em 2026 se houver problema de saúde

Tráfego postal para os EUA despenca e 88 operadoras suspendem o serviço

Militares israelenses pedem que moradores da Cidade de Gaza deixem a área e bombardeiam arranha-céu

'Anistia é tapa na cara da sociedade', diz líder do grupo Prerrogativas

Protestos na Sérvia acabam com dezenas de detidos e feridos

Lula faz hoje pronunciamento e assiste ao filme Malês no Cine Alvorada

Ataque de Israel destrói novo arranha-céu na Cidade de Gaza