Resultado da Lotofácil, concurso 3480: que horas é sorteio da Independência

Lotofácil - Marcelo Camargo/Agência Brasil
Do UOL, em São Paulo

06/09/2025 16h31

A Lotofácil da Independência, concurso 3480, terá seu sorteio neste sábado (6), a partir das 20h, no horário de Brasília. O prêmio está estimado em R$ 220 milhões e não acumula.

Como assistir ao sorteio da Lotofácil da Independência?

A transmissão ao vivo será feita pela internet. Para assistir, basta acessar o canal oficial da Caixa no YouTube ou a página Loterias CAIXA no Facebook.

Como jogar na Lotofácil da Independência?

Para participar do concurso, basta marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis. A apostas podem ser feitas em lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa e se encerram no mesmo dia até as 18h.

A Lotofácil também tem um bolão disponível para apostas em grupo. O preço mínimo cobrado pela Caixa na modalidade é de R$ 14, e as cotas de cada participante devem partir de R$ 4,50. Também é possível usar a "Surpresinha" para deixar o sistema escolher os números por você.

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3,50 e a mais cara R$ 54,2 mil:

  • 15 dezenas: R$ 3,50
  • 16 dezenas: R$ 56,00
  • 17 dezenas: R$ 476,00
  • 18 dezenas: R$ 2.856,00
  • 19 dezenas: R$ 13.566,00
  • 20 dezenas: R$ 54.264,00

Assim como outros concursos especiais, o prêmio não acumula. Se não houver apostas premiadas com 15 números, o valor é dividido entre os acertadores de 14 números e assim por diante até 11 dezenas. No ano passado, 86 apostas acertaram o prêmio principal, levando R$ 2.354.726,30 cada uma.

