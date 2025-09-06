Rádio Nacional da Amazônia celebra dia do bioma em escola do DF

O Dia da Amazônia, 5 de setembro, foi comemorado na sexta-feira pela Rádio Nacional da Amazônia, veículo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), com uma ação que vai ficar na memória de 120 alunos do Centro Educacional 04 (CED 04) de Taguatinga, no Distrito Federal. Durante 10 minutos, eles participaram de uma imersão de realidade virtual em óculos 3D para assistir ao filme Amazônia Viva, que é um projeto de educação ambiental da Iniciativa Inter-Religiosa pelas Florestas Tropicais no Brasil (IRI-Brasil).

Em meio a múltiplas reações, do riso às lágrimas, a maioria dos alunos traduziu essa experiência em lindos desenhos e declarações de amor à natureza.

Sob o impacto da viagem que fez ao coração da Amazônia durante o vídeo, Kelvin Juan Nunes, por exemplo, disse: "A parte que mais me chamou a atenção foi quando nós estávamos subindo e vimos o tamanho da árvore gigante: a sumaúma. Estou desenhado ela aqui".

Já Arthur Malena de Souza contou ter se emocionado com tudo na imersão: "É a primeira vez que acontece isso comigo. Eu esperava ver coisas assustadoras e perigosas, como a onça e o jacaré, mas, não. Foi uma viagem pelos lugares mais lindos, né? Me impressionou o tucano, o rio que passou na hora, a árvore e aquela indígena que saiu de dentro das sombras de uma árvore enorme e começou a dançar. E agora vou desenhar, começando pelo tucano. Depois, vou escrever, no verso da folha do desenho, 'Viva a Amazônia'!"

Ana Carolina também não se conteve: "Eu amei essa experiência, mas eu me assustei um pouquinho com aquela árvore gigante, de onde saiu a indígena. Acho que o nome dela é Raquel Tupinambá. Ela é linda, né? Sabe o que me assustou? Quando ela começou a dançar".

Como Ana Carolina, algumas crianças levaram sustos e até gritaram, mas, para Daniel Souza Vicente, assistente de fotografia do filme, essa reação é recorrente.

"Acontece. Inclusive, uma das coisas que eu mais faço questão de ressaltar quando eu estou em sala de aula, fazendo esse trabalho com o filme, é sobre o medo. Não é nem sobre ecologia e a sociobiodiversidade necessariamente, mas sobre o medo expresso em conjunto, quando a gente vê a reação de pessoas ao nosso redor, e de como a gente internaliza certas coisas que, às vezes, são só um filme. Então, é muito importante o papel da gente, que está aqui, para poder alcançar essas pessoas e acalentá-las. É maravilhoso".

Daniel afirma ser grato diariamente ao diretor do filme, Estevão Ciavatta, o Chico, e à equipe inteira do filme, porque tem conseguido fazer um trabalho que gera autoestima diante da imensidão da floresta"

"Além disso, esse trabalho reforça a necessidade de garantir o direito de tantas pessoas que não têm acesso nem sequer a uma sala de cinema, a um espaço de cultura. A gente vir e poder teletransportar essas pessoas é lindo. Eu costumo dizer que esse filme desafia a premissa primária do ser humano de ver para crer. A realidade virtual faz a gente ver".

Amazônia no projeto pedagógico

Em sintonia com as palavras de Daniel Vicente, a supervisora pedagógica do CED 04, Lisiane Teixeira, comemorou a presença da EBC, por meio da Rádio Nacional da Amazônia, na escola, bem como a experiência com a imersão de realidade virtual em óculos 3D.

"O principal é que os alunos conseguiram valorizar esse momento e sentir como nunca o quanto a Amazônia é importante para a nossa sociedade e para o restante do mundo. Do ponto de vista educacional, além das atividades preparatórias para as provas no Enem, PAS e tudo mais, essa atividade possibilitou a conscientização dos alunos sobre a importância desse tesouro que nós temos e que, muitas vezes, é deixado de lado. Na história de nossa escola, nunca vivemos experiência parecida com esse óculos virtual, com essa viagem em 3D. Foi a primeira vez que os vejo assim, tão emocionados".

Perguntada sobre os desdobramentos da experiência, Lisiane Teixeira disse que irá trabalhar um projeto de valorização da Amazônia e dos demais estados também.

"Eles estão fazendo desenhos, vão fazer redações, e a gente vai pregar pelos murais da escola para, na sequência, fazermos uma exposição para os pais poderem participar também".

Para a alegria da coordenadora de administração de marketing da EBC, Thais de Melo Rangel, responsável pela condução da atividade, o testemunho de Lisiane vem de encontro aos ideais que nortearam a coordenadora de planejamento de marketing da empresa, Marina Estevam, a idealizar essa ação voltada para a educação ambiental.

Experiência inusitada

Coube a jornalista Mara Régia, da Rádio Nacional da Amazônia, compartilhar o privilégio de navegar os rios da Amazônia nas ondas do rádio há mais de quatro décadas e, ao mesmo tempo, celebrar com os estudantes o 5 de setembro de 2025, data máxima deste que é o maior bioma brasileiro.

Na oportunidade, Mara surpreendeu os alunos com uma experiência inusitada para demonstrar a instantaneidade do rádio: por telefone, chamou a apresentadora do programa Tarde Nacional, Nathália Mendes, que estava no ar justamente no momento em que os alunos assistiam ao vídeo comemorativo dos 48 anos da emissora. Como em um passe de mágica, as vozes do CED 04 de Taguatinga se fizeram ouvir em ondas curtas, simultaneamente, para os nove estados da Amazônia Legal.