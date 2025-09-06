Quem é o youtuber expulso da UnB por gravar aulas e por que foi condenado

O youtuber Wilker Leão de Sá foi expulso da UnB (Universidade de Brasília) por gravar aulas sem autorização e debochar dos colegas e professores em publicações na internet.

Quem é Wilker Leão de Sá

Militante de direita se classifica como "questionador" na internet. Formado em direito, Wilker afirma que suas publicações têm o objetivo de "abrir os olhos" dos seguidores para a verdade. "O objetivo por aqui é construir conhecimento e promover discussão acerca de tudo que está relacionado a esse universo político e militar", diz a descrição do canal dele no YouTube.

Wilker soma mais de 220 milhões de visualizações no YouTube. No canal com mais de 940 mil inscritos, ele compartilha os vídeos que motivaram a expulsão dele da UnB. As gravações trazem questionamentos aos professores, parlamentares e apoiadores do PT (Partido dos Trabalhadores) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Wilker afirma que vai recorrer da expulsão Imagem: Reprodução/TikTook

Youtuber também é ativo em outras redes sociais. As publicações de Wilker são distribuídas para 575 mil seguidores no TikTok e outros 874 mil seguidores em uma conta reserva no Instagram. Já no X, antigo Twitter, são mais de 67 mil seguidores. As publicações são frequentemente as mesmas em todos os canais.

Antes da vida de youtuber, Wilker integrou o Exército Brasileiro. Cabo R2, ele atuou também como auxiliar da Assessoria Jurídica da Secretaria de Economia e Finanças da instituição e foi licenciado em 2022. Segundo Wilker, a atuação permitiu que ele conhecesse "muitos temas polêmicos e relevantes acerca do militarismo, do direito e da política".

Também já se envolveu em confusões com Jair Bolsonaro. O youtuber costumava ficar na saída do Palácio da Alvorada ao lado de apoiadores que conversavam com o ex-presidente. Em uma das ocasiões, os dois discutiram e Wilker teve a camisa puxada por Bolsonaro. Na ocasião, ele chamou o ex-presidente de "tchutchuca do Centrão".

Youtuber havia sido suspenso na UnB por duas vezes. Antes da expulsão definitiva, o youtuber foi impedido de frequentar a instituição por 60 dias pela primeira vez em dezembro de 2024. Ao voltar às aulas, ele foi novamente suspenso pelo mesmo período em março. A universidade afirma que Wilker "foi excluído da instituição e está impedido de realizar novos registros de matrícula".

Expulsão na UnB ocorreu após condenação na Justiça. Em agosto, Wilker Leão foi condenado por difamação e injúria contra o professor Estevam Thompson. O juiz do caso reconheceu a irregularidade das gravações sem consentimento do docente e dos alunos e determinou ao youtuber o cumprimento de uma prisão de dois anos e três meses em regime aberto.

Estudante afirma que vai recorrer da decisão da universidade. Com a expulsão determinada após a instalação de processo disciplinar, Wilker classifica a expulsão como "absurda". Em entrevista ao UOL, ele disse que as motivações "são pautadas em perspectivas subjetivas do regulamento administrativo" da UnB. "Não há menção à lei alguma", afirmou.