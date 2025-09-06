Quem é o homem que concretou a mãe e abandonou corpo de namorada em mala?

Foi preso ontem o publicitário Ricardo Jardim, 66, suspeito de ter assassinado a namorada e levado partes do corpo dela em uma mala para esconder no armário da rodoviária de Porto Alegre.

Quem é o suspeito

Ricardo é descrito pela polícia como um homem inteligente e frio. Ao UOL, o delegado Mário Souza afirmou que ele vivia em uma região nobre de Porto Alegre e conhecia muitas pessoas. "Ele é expressivo, tem a fala articulada, é calculista e cruel", disse.

Suspeito tinha um bom conhecimento de redes sociais, revelou a investigação. O publicitário criava perfis falsos com ajuda de inteligência artificial e se passava por alguém mais jovem para atrair mulheres. O celular e o computador do suspeito foram apreendidos no local onde ele foi preso e serão periciados. "Nesses perfis, ele tinha o rosto de um jovem de 20 e poucos anos, que fazia esportes radicais, um lifestyle diferente", explica o delegado Mario Souza.

Ele teria conhecido a vítima há seis meses. Ela ainda não foi identificada oficialmente porque a polícia aguarda o resultado dos testes de DNA, já que os dedos foram cortados, o que impossibilita a identificação por meio das digitais. A suspeita das autoridades é de que ela tem 65 anos. "Uma família já foi informada e está em Porto Alegre para realizar os testes de DNA", disse Souza.

Publicitário negou ter matado a namorada. Ricardo ainda não foi ouvido formalmente pela Polícia Civil, mas no momento de sua prisão falou rapidamente que a mulher teve um mal súbito, por isso, decidiu esquartejar e se livrar do corpo. O delegado acredita que ele deve prestar depoimento na próxima semana.

Delegado afirmou que Ricardo cometeu o crime "com a intenção de afrontar a sociedade". Além disso, ele também tentou movimentar as contas bancárias da vítima, o que pode indicar uma motivação financeira. "Este homem não pode estar em condições de convívio na sociedade. É uma pessoa que tem capacidade de cometer crimes altíssima", acrescentou.

Crime pode ter sido inspirado em filme de 1995. Para os investigadores, os atos de Ricardo se assemelham ao filme "Seven - Os Sete Crimes Capitais". "Assim como no filme, ele criou atos separados ao descartar o corpo da vítima em dias e locais diferentes, plantou provas falsas, queria dominar a situação para enganar a polícia, mas ao mesmo tempo gostava de aparecer. Assim como no filme, guardou a cabeça da vítima para o final", disse o delegado.

Crânio da vítima ainda não foi encontrado. À polícia, Ricardo teria dito que tiraria a própria vida após terminar de espalhar partes do corpo da namorada.

Vídeo mostra suspeito deixando mala em rodoviária

Nas imagens de um supermercado, o suspeito retira a máscara cirúrgica, sendo possível identificar o rosto dele Imagem: Reprodução

Vídeo mostra momento em que suspeito deixa mala em um armário da rodoviária, no dia 20 de agosto. Bagagem permaneceu no armário por 12 dias e foi encontrada após pessoas reclamarem do odor. Dentro da mala, foi encontrado o torso da vítima.

Polícia acredita que a mulher foi morta no dia 9 de agosto. Uma semana antes de deixar parte do corpo da rodoviária, o suspeito teria descartado os braços e as pernas da mesma mulher em sacolas de lixo na zona leste de Porto Alegre. Para o delegado, as ações faziam parte do primeiro e segundo atos do plano do publicitário. A terceira etapa seria o descarte do crânio da mulher.

Delegado explica que o suspeito usou máscara, luvas e óculos para tentar dificultar a identificação. Para a polícia, ao mesmo tempo em que ele não queria ser preso, tinha vaidade por ter cometido o crime. "Ele poderia ter sido abordado, por exemplo, porque não é normal uma pessoa estar assim na rua [com os trajes que ele usou]. Então, ele tomou medidas, mas, de certa forma, ele se expôs", disse.

Suspeito foi identificado a partir de imagens de uma câmera de segurança do estabelecimento comercial. Logo após deixar a mala na rodoviária, o suspeito foi até um mercado e comprou bebidas alcoólicas. Os investigadores conseguiram captar um momento em que ele abaixou a máscara, o que ajudou na identificação. "Parecia que ele estava querendo controlar os atos do estado, os atos da polícia", explicou o delegado Souza.

Publicitário foi condenado a 28 anos por matar e concretar a mãe

Ricardo foi condenado a 28 anos por matar e concretar a mãe em 2015 Imagem: Reprodução/Tv Globo

Em 2018, Ricardo Jardim foi condenado pela morte da mãe, Vilma Jardim, 76. Ele foi considerado culpado por homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e posse de arma.

Durante o julgamento, ele negou ter assassinado a mãe e confessou apenas que escondeu o corpo. O crime ocorreu em 2015. A Promotoria acusou o publicitário de cometer o crime porque queria ficar com o dinheiro do seguro de vida do pai, morto um ano antes.

Ricardo Jardim deixou a prisão em janeiro de 2024, após progressão de pena. Por falta de vagas no regime semiaberto, passou para o domiciliar.

Ele deveria se apresentar quando houvesse tornozeleira disponível, mas nunca apareceu. Em julho do ano passado, a defesa alegou que não conseguia contatá-lo por causa do estado de calamidade pública provocado pelas chuvas no Estado. As informações são do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul).

Em fevereiro deste ano, a Justiça decidiu que ele voltasse ao regime fechado. Determinação ocorreu após intimação e diversas tentativas de contato, informa o TJ-RS.

O UOL não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação.