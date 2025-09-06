Por que filha 'misteriosa' de Kim Jong-un foi com o pai em viagem a Pequim

A filha do líder da Coreia do Norte, Kim Jon-un, viajou com o pai em uma missão diplomática em Pequim. É a primeira vez que a jovem é vista em público em uma viagem ao exterior, o que leva especialistas a acreditar que ela pode ser a próxima sucessora do poder.

Quem é ela

Há muita incerteza sobre informações básicas sobre ela, inclusive seu nome. A vida privada do líder da Coreia do Norte é envolta de mistérios, isso porque não é possível checar informações que não sejam as estatais. A imprensa oficial nunca a identificou pelo nome, mas a inteligência sul-coreana diz que ela é Ju Ae, filha de Kim e da mulher dele, a ex-cantora e primeira-dama Ri Sol Ju. Acredita-se que o casamento ocorreu em 2009. Dennins Rodman, astro do basquete americano, visitou Pyongyang em 2013 e afirmou ao "The Guardian" que havia conhecido a filha do líder, confirmando o nome de Ju Ae.

Segurei a filha deles, Ju Ae, e conversei com a senhora Ri [mulher de Kim] também. Ele é um bom pai e tem uma família linda.

Dennis Rodman ao The Guardian em 2013

Ela é supostamente a segunda filha de Kim Jon-un. As notícias sobre a menina também não apontam a uma certeza sobre a idade dela. Acreditava-se que ela fosse a segunda filha do líder, mas no ano passado a Coreia do Sul disse que "não podia confirmar com certeza" se realmente existe um filho mais velho. A imprensa ocidental fornece somente uma expectativa de que ela teria agora entre 12 ou 13 anos.

Primeira imagem veio a público somente em 2022. Kim Jong-un permitiu pela primeira vez que a imprensa norte-coreana publicasse uma foto da filha em novembro de 2022. Na ocasião, presumia-se que a intenção era retratar o "líder supremo" como um pai orgulhoso e um chefe de família. A imagem mostrava ela e o pai inspecionando um míssil balístico antes de um lançamento de teste.

Especula-se que ela pode ser a sucessora do pai. A hipótese começou após a publicação da fotografia em 2022 e ganhou força agora com a visita dela a Pequim, quando os dois encontraram o presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente russo, Vladimir Putin.

Este é um grande evento internacional e a primeira vez que se sabe que ela visitou um país estrangeiro, então temos que ver isso como uma indicação de que ela é uma das candidatas mais fortes para suceder seu pai, embora isso ainda não tenha sido decidido.

Ahn Yinhay, professora de relações internacionais na Universidade da Coreia em Seul à Deutsche Welle

Situação durante evento chamou atenção dos analistas. Em um desfile militar para comemorar o 75º aniversário da fundação do país, o marechal Pak Jong Chon, um dos oficiais militares mais poderosos da Coreia do Norte, ajoelhou-se diante dela.

Pak representa o exército norte-coreano e basicamente prometeu publicamente a sua lealdade a Ju Ae.

Ahn Chan-il, desertor que se tornou pesquisador e que dirige o Instituto Mundial de Estudos da Coreia do Norte à AFP

Se isso acontecer, é algo inédito para a Coreia do Norte. Analistas afirmam que mulheres na liderança do país é algo que até então seria inimaginável. A sociedade tem base confucionista (que segue a filosofia de vida proposta pelo pensador chinês Confúcio) com estruturas sociais e políticas baseadas em hierarquias rígidas, incluindo a prevalência do marido sobre a esposa e do homem sobre a mulher. No entanto, em março, uma reportagem na imprensa estatal sobre uma visita a uma fazenda descreveu Kim Ju-ae como "uma grande pessoa de orientação", um título honorífico geralmente reservado aos líderes mais antigos do regime.

É sabido que Kim Jon-un teme ser alvo de uma tentativa de assassinato, e uma teoria é que ele mantém sua filha por perto acreditando que os EUA não estariam dispostos a matá-la também. Outro motivo pode ser que ele simplesmente quer exibir sua família para os norte-coreanos comuns, para mostrar que é um pai orgulhoso que quer passar um tempo com sua filha.

Toshimitsu Shigemura, professor da Universidade Waseda de Tóquio

*Com informações da DW e AFP