Quem é Anutin Charnvirakul, novo primeiro-ministro da Tailândia?

Herdeiro de um império da construção civil e figura central da vida política tailandesa, o líder do partido conservador Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, foi eleito primeiro-ministro nesta sexta-feira (5), com 311 votos contra 152, após semanas de negociações.

Baptiste Condominas, da RFI em Paris

A vitória ocorre após a destituição de Paetongtarn Shinawatra, herdeira do clã mais influente do país nas últimas duas décadas. Aos 58 anos, Charnvirakul chega ao poder graças a uma estratégia de alianças bem articulada e a um forte senso de compromisso.

Para obter a maioria, ele conseguiu o apoio do Partido do Povo (People's Party), principal força progressista até então na oposição. Ele prometeu organizar novas eleições nos próximos quatro meses e apoiar uma reforma constitucional, possivelmente por referendo. Ao longo de sua longa carreira, Anutin Charnvirakul ganhou a reputação de ser um estrategista habilidoso, capaz de navegar no cenário polarizado da política tailandesa.

Nascido em 1966, em Bangcoc, Anutin, apelidado de "Noo" (rato, em tailandês), é um produto típico das elites e pertence a uma das famílias empresariais mais influentes do reino. Seu pai foi primeiro-ministro interino em 2008 e, depois, ministro do Interior.

A empresa da família, Sino-Thai Engineering (STECON), conquistou contratos públicos importantes, como a construção do aeroporto Suvarnabhumi e do edifício do Parlamento, onde Anutin foi nomeado chefe de governo na última sexta-feira.

Formado em engenharia pela Universidade Hofstra, em Nova York, e com formação em gestão pela Universidade Thammasat, ele entrou na política em 1996 como conselheiro ministerial. Em 2004, tornou-se vice-ministro da Saúde e, depois, do Comércio, durante o governo de Thaksin Shinawatra.

No entanto, sua ascensão foi interrompida em 2006, quando o partido Thai Rak Thai foi dissolvido pela Corte Constitucional por fraude eleitoral. Anutin, junto com outros 110 dirigentes, foi proibido de exercer cargos políticos por cinco anos.

De volta à cena política em 2012 como líder do Bhumjaithai, ele consolidou gradualmente seu partido de centro-direita como uma força-chave no Parlamento. Demonstrando notável flexibilidade, participou de governos de diferentes espectros, tanto aliados de Thaksin quanto conservadores próximos ao Exército e à monarquia.

Considerado um verdadeiro camaleão político, ocupou os cargos de ministro da Saúde, do Interior e vice-primeiro-ministro em três governos entre 2019 e 2025, uma estabilidade rara na política tailandesa. "O Bhumjaithai é o fazedor de reis por excelência", escreveram Napon Jatusripitak e Suthikarn Meechan em um artigo de 2024, que já previa a vitória do partido, especialmente forte no nordeste do país.

"Isso se deve à ausência de compromissos ideológicos (exceto por uma posição mais favorável à monarquia nos últimos anos), às táticas agressivas de cooptação de deputados de outros partidos e ao pragmatismo inabalável na formação e mudança de alianças", analisam os pesquisadores. Nas eleições legislativas de 2023, o partido ficou em terceiro lugar, confirmando seu peso político.

Descriminalização da maconha

Foi principalmente sua atuação no Ministério da Saúde durante a pandemia de Covid-19 que o projetou nacionalmente. Charnvirakul coordenou os confinamentos, a campanha de vacinação e a reabertura gradual do país ao turismo. Embora tenha sido criticado pelo atraso na obtenção de vacinas e por declarações polêmicas, como quando acusou os ocidentais de terem propagado o vírus, ele consolidou sua imagem nacional.

Mas seu feito mais marcante foi a descriminalização da cannabis em 2022, apresentada como uma alavanca econômica. A Tailândia se tornou o primeiro país do Sudeste Asiático a adotar a medida, transformando-se em um laboratório regional.

O resultado foi positivo: milhares de lojas surgiram, gerando empregos e atraindo turistas. No entanto, a medida também gerou controvérsias, inclusive dentro de seu próprio partido. Em 2025, ele moderou seu discurso, prometendo uma legislação mais rígida, mas mantendo os benefícios econômicos do setor.

Anutin tenta cultivar uma imagem de homem do povo nas redes sociais, aparecendo cozinhando de bermuda ou tocando saxofone. Ele compartilha sua paixão por karaokês e comida de rua. Piloto amador, participa do programa humanitário "Hearts with Wings", transportando pessoalmente órgãos para transplantes urgentes.

Em abril de 2025, acompanhou o rei Vajiralongkorn em uma visita de Estado ao Butão, reforçando sua imagem de aliado da monarquia. Ele adota uma postura conservadora, opondo-se a qualquer modificação na lei de lesa-majestade (artigo 112), criticada por alguns setores.

Logo após sua eleição, em 5 de setembro, prometeu trabalhar incansavelmente, todos os dias, sem tirar férias, porque não temos muito tempo. Sua capacidade de dialogar com todos os campos políticos, da junta militar aos progressistas do Partido do Povo, lhe rendeu tanto elogios quanto desconfiança.

Muitos já se perguntam se sua habilidade política será suficiente para enfrentar uma economia enfraquecida, com crescimento estagnado e tensões sociais, em um contexto institucional ainda instável. As próximas eleições antecipadas poderão colocar à prova a estabilidade que ele promete.