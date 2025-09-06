Premiê do Iraque diz esperar que produtores reconsiderem cota de exportação de petróleo

BAGDÁ (Reuters) - O Iraque espera que seus colegas produtores reconsiderem a cota de exportação de petróleo para refletir melhor sua capacidade de produção, disse o primeiro-ministro Mohammed Shia al-Sudani neste sábado, um dia antes de uma reunião da Opep+, em um raro comentário público de uma autoridade iraquiana sênior.

O Iraque, o maior superprodutor do grupo, está sob pressão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo para cortar a produção a fim de compensar o fato de ter produzido mais do que o volume acordado.

O país está entre os países que apresentaram planos em abril para fazer mais cortes na produção de petróleo para compensar o bombeamento acima das cotas acordadas.

As exportações de petróleo do Iraque atingiram uma média de 3,38 milhões de barris por dia em agosto, de acordo com o Ministério do Petróleo. Espera-se que a média das exportações de petróleo em setembro fique entre 3,4 milhões de bpd e 3,45 milhões, disse o chefe da empresa estatal de petróleo SOMO neste sábado.

A Opep considera os fluxos de petróleo do Curdistão como parte da cota do Iraque.

Sudani já havia apelado publicamente para uma revisão da cota de produção do Iraque no final de 2022.

A Opep+, que inclui membros da Opep mais a Rússia e outros aliados, reverteu sua estratégia de cortes na produção a partir de abril e já aumentou as cotas em cerca de 2,5 milhões de barris por dia, cerca de 2,4% da demanda mundial.

A medida tem como objetivo elevar a participação no mercado e segue a pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, para reduzir os preços do petróleo.

Oito países da Opep+ devem se reunir online no domingo para considerar um novo aumento na produção.

(Reportagem de Muayad Hameed, Ahmed Rasheed e Jaidaa Taha)