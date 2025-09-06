Portugal goleia na visita à Armênia (5-0) com 2 gols de CR7 na estreia nas Eliminatórias

Topo

06/09/2025 15h21

Portugal iniciou da melhor maneira sua caminhada rumo à Copa do Mundo de 2026 com uma goleada por 5 a 0 na visita à Armênia, com dois gols de Cristiano Ronaldo e dois de João Félix, em uma partida marcada por uma homenagem ao falecido Diogo Jota. 

Neste sábado, a seleção portuguesa disputou seu primeiro jogo desde o título da Liga das Nações e desde a morte de Diogo Jota em um acidente de carro no dia 3 de julho. 

Após um minuto de silêncio em memória do jogador antes do início do duelo, Portugal rapidamente mostrou sua superioridade: aos 10 minutos, João Félix, companheiro de Ronaldo no Al-Nassr, abriu o placar de cabeça após um cruzamento de João Cancelo da direita. 

Aos 21 minutos, Cristiano Ronaldo ampliou a vantagem em um momento carregado de simbolismo, com a camisa 21 de Jota. 

Aos 32 minutos, foi a vez de Cancelo, que estava de volta à seleção portuguesa. 

CR7 marcou seu segundo gol logo no início da segunda etapa (46') com um belo chute da entrada da área.

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, em grande forma aos 40 anos, marcou o 140º gol de sua carreira com a camisa de Portugal em 222 partidas. Ele detém o recorde mundial de gols marcados por seleções. 

Aos 61 minutos, João Félix completou a goleada da equipe comandada pelo técnico espanhol Roberto Martínez, que viaja a Budapeste na terça-feira para enfrentar a Hungria pela segunda rodada do Grupo F.

