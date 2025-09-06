Por que a PM instalou espinhos de metal em poste do centro de SP

Topo

A Polícia Militar instalou espinhos de metal em um poste que deve receber câmeras de monitoramento, na região central da capital. Segundo comerciantes da vizinhança, o poste não tinha aparato de proteção e abrigava uma câmera, que foi destruída por vândalos.

Depois disso, a PM recorreu aos espinhos de metal, instalados recentemente. Também foi instalada no poste a estrutura conhecida como "chapéu chinês", outro dispositivo para evitar furtos e atos de vandalismo.

O poste com os espinhos fica na esquina das ruas Vitorino Carmilo e Doutor Carvalho de Mendonça, em Campos Elíseos.

Consultada pela reportagem, a Secretaria Estadual da Segurança Pública enviou nota que diz: "A Polícia Militar esclarece que a estrutura citada visa abrigar câmeras de monitoramento, com um aparato para coibir atos de vandalismo".

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana informou não ter ligação com o poste. A pasta cuida das câmeras do programa Smart Sampa, mas essas não usam o poste mencionado.

