Polícia de Londres prende mais de 300 em ato pró-palestinos - Protesto era a favor da organização Palestine Action, banida pelo Reino Unido sob acusação de causar danos a estruturas militares - veto é classificado como desproporcional por grupos de direitos humanos.Cerca de 300 pessoas foram presas neste sábado (06/09) durante a maior manifestação até agora contra a decisão do Reino Unido de proibir o grupo Palestine Action (Ação Palestina).

No mês passado, 532 pessoas foram presas por participarem de manifestações em defesa da organização, banida em julho sob a legislação antiterrorismo, depois que alguns de seus membros invadiram uma base da Força Aérea Real e danificaram aviões militares.

O grupo, que também tem como alvo empresas de defesa no Reino Unido com ligações com Israel, acusa o governo britânico de cumplicidade no que considera serem crimes de guerra israelenses em Gaza.

Grupos de direitos humanos criticam o veto como desproporcional e afirmam que ele afronta a liberdade de expressão e o direito a manifestação pacífica.

O governo britânico acusou a Palestine Action de causar milhões de libras em danos e afirma que a proibição não impede outros protestos pró-palestinos.

Agressões a manifestantes

A polícia metropolitana de Londres informou que havia feito cerca de 300 prisões por uma série de crimes, incluindo "agressão a um policial" e "manifestação de apoio a uma organização proibida".

Anteriormente, a polícia alegou que houve um "esforço coordenado para impedir os policiais de cumprir suas funções" e que os policiais "foram submetidos a um nível excepcional de abuso, incluindo socos, chutes, cuspidas e objetos sendo jogados, além de abuso verbal".

A organização dos protestos, por sua vez, afirmou que os policiais "agrediram violentamente manifestantes pacíficos, incluindo idosos, para tentar prender mais de 1.000 pessoas por segurarem cartazes de papelão" e compartilhou um vídeo de policiais empurrando pessoas para o chão.

A polícia começou a fazer prisões logo após o início da manifestação. Os policiais foram recebidos com gritos de "vergonha" ao levar duas pessoas idosas em patinetes para as viaturas policiais.

