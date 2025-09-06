EUA: piloto que tentou derrubar avião em pleno voo se desculpa em tribunal

O piloto de folga que tentou desligar os motores de um avião da Alaska Airlines durante um voo nos EUA em 2023 se declarou culpado e pediu desculpas pelo ato em tribunal ontem.

O que aconteceu

Joseph David Emerson, 46, relatou que estava tendo um colapso nervoso e lutava contra depressão na época. No mesmo ano do acidente, ele admitiu à Justiça que havia ingerido cogumelos alucinógenos dois dias antes do ocorrido e que não dormia há 40 horas, além do fato de que enfrentava problemas com bebidas alcoólicas.

Ele disse que não tinha intenção de prejudicar ninguém, mas lamentou os danos causados. De acordo o The New York Times, o réu se desculpou e afirmou que está comprometido em ''progredir e se tornar uma pessoa melhor''. As declarações foram dadas ao Tribunal do Condado de Multnomah, em Oregon.

O que aconteceu foi errado, não deveria ter acontecido e eu sou responsável por isso. Joseph David Emerson

O homem se declarou culpado na audiência e os juízes aprovaram os acordos de confissão. Joseph respondia a nível estadual por 83 acusações de contravenção por colocar passageiro em risco —uma para cada pessoa a bordo no avião— e uma acusação de colocar uma aeronave em perigo.

Ele foi condenado a realizar 664 horas de serviço comunitário e a pagar US$ 59.608 (R$ 320 mil na cotação atual) em restituição à companhia aérea. Ainda de acordo com o jornal americano, a juíza Cheryl Albrecht teria dito que acredita que Joseph se arrependeu de suas ações e mostrou as dificuldades psicológicas que um piloto também pode passar.

Um dos passageiros recomendou também à Justiça que o homem visite escolas e alerte sobre os perigos de alucinógenos. "Estou mais do que feliz em falar com o maior número possível de escolas pelo resto da minha vida", falou. Ele também agradeceu aos membros da tripulação, que o impediram naquele dia.

Joseph ainda pode ser preso em uma investigação federal. No Tribunal Federal de Portland, ele se declarou culpado de interferência com a tripulação de voo, um crime com pena de até 20 anos de prisão. À imprensa americana, seus advogados disseram que os promotores devem pedir um ano de reclusão, o que será decidido em um julgamento marcado para 17 de novembro.

Relembre o caso

Joseph puxou duas alavancas de supressão de incêndio, destinadas a parar os motores da aeronave. Ele estava de folga e ocupava um assento extra na cabine quando de repente se levantou e tentou derrubar o veículo no dia 22 de outubro de 2023 durante o voo QXE2059, que havia decolado de Everett, Washington, com destino a San Francisco.

Pilotos teriam agarrado seu pulso e o empurrado de volta ao seu lugar, evitando um desastre. Joseph, na sequência, saiu da cabine e caminhou em direção a parte de trás do avião, tentou agarrar a maçaneta de uma porta de emergência e foi contido por uma comissão. Ele também pedia que alguém o algemasse, se não algo ''feio'' iria acontecer.

Atenção. Temos aqui o sujeito que tentou desligar os motores, de dentro da cabine. (...) Queremos a aplicação da lei assim que chegarmos ao solo e estacionarmos.

Trecho da conversa entre o piloto da aeronave e a torre de comando na época

Avião fez pouso emergencial e o homem foi escoltado para fora. Calmo e cooperando, ele foi preso em flagrante pela polícia do Aeroporto de Portland, que constatou que ele não tinha antecedentes criminais.