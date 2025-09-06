Topo

Notícias

Pierre Gasly renova com Alpine até o final de 2028

06/09/2025 11h33

O piloto francês Pierre Gasly renovou seu contrato com a Alpine até o final da temporada de 2028, anunciou a equipe franco-britânica neste sábado (6), coincidindo com o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 no circuito de Monza. 

Gasly, que estreou na F1 em 2017 com a equipe Toro Rosso (posteriormente renomeada AlphaTauri e atualmente Racing Bulls), competiu em 168 Grandes Prêmios, sendo seu melhor resultado a vitória em 2020 no circuito de Monza. 

Enquanto a presença do francês na Alpine está garantida para a próxima temporada, o futuro de seu companheiro de equipe, o argentino Franco Colapinto, é mais incerto, já que ele não vem alcançando bons resultados.

Colapinto, que chegou à Alpine em janeiro como piloto reserva após competir em nove Grandes Prêmios com a Williams em 2024, assumiu em maio o carro do australiano Jack Doohan, dispensado por falta de bons resultados. 

Mas, após oito corridas com a Alpine, o argentino não obteve um único ponto com um carro que atualmente é o pior do grid. 

A Alpine ocupa a 10ª e última posição no Mundial de construtores, após já ter disputado 15 das 24 corridas.

hdy/ole/mcd/an/aam

© Agence France-Presse

