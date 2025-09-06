PIB sente impacto dos juros altos mas ainda pressiona o BC

O Produto Interno Bruto (PIB) divulgado na terça-feira, 2, confirmou, como já vinha sendo apontado por indicadores setoriais, que os juros altos começaram a esfriar a atividade econômica, o que é parte do caminho para levar a inflação à meta central de 3%. A desaceleração, porém, veio um pouco mais lenta do que os economistas, em geral, esperavam, podendo diminuir, assim, a convicção de quem aposta em espaço para o Banco Central (BC) começar a cortar os juros até o fim deste ano.

Sinais de que o BC está cumprindo a sua missão apareceram em várias das rubricas das contas nacionais. Na margem - ou seja, na comparação do segundo trimestre com o primeiro -, o crescimento de 0,5% do consumo das famílias foi metade do registrado na medição anterior (1%). A formação bruta de capital fixo, sinônimo de investimentos, caiu 2,2% no mesmo período, interrompendo seis trimestres consecutivos de crescimento.

Setores mais dependentes de crédito - maiores "vítimas" dos juros altos -, construção e indústria de transformação recuaram, respectivamente, 0,2% e 0,5%, também na margem. Além do aperto monetário, o resultado do PIB refletiu a dissipação de efeitos da safra recorde de grãos, que, no início do ano, encobriu o impacto da Selic mais alta em atividades sensíveis ao ciclo monetário.

Ainda assim, no agregado, o PIB do segundo trimestre, embalado, sobretudo, por serviços, subiu um pouco mais do que o mercado previa: 0,4% contra 0,3% das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast. Há análises de que os juros continuarão tirando o ritmo da atividade econômica.

Após a divulgação do PIB, os economistas do Bradesco projetaram crescimento próximo de zero no segundo semestre. "Os impactos dos juros restritivos são cumulativos e, por isso, devemos ver continuidade desse processo de moderação da economia nos próximos trimestres", comentou o departamento de estudos econômicos do banco. Na mesma linha, o departamento econômico do Santander escreveu que vê sinais de acomodação, e a expectativa é de crescimento baixo na segunda metade do ano.

Só que, por outro lado, o efeito da política monetária deve ser amortecido por impulsos fiscais à frente - entre eles, os pagamentos de precatórios. Ao mesmo tempo, o mercado de trabalho aquecido segue sustentando a demanda. Já os prejuízos das tarifas americanas contra produtos brasileiros devem ser compensados pelo socorro do governo a exportadores.

Para o economista André Perfeito, os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram resiliência da atividade, limitando a perspectiva de corte de juros. "Muito provavelmente o Copom [Comitê de Política Monetária] irá esperar sinais mais claros de desaceleração ou acomodação da atividade antes de iniciar qualquer ciclo de corte de juros."

Economista-chefe da Lev Asset Management (LAM), Jason Vieira avaliou que, apesar de a política monetária mostrar eficácia, indicada pelos números divulgados pelo IBGE, o BC não deve encontrar margem para começar a cortar juros neste ano. As incertezas fiscais, frisou, ainda "inflam" as expectativas de inflação. "Os sinais apontam a eficácia da política monetária, mas é preciso ancorar as expectativas de inflação, que estão em parte infladas pela questão fiscal", avaliou o economista, que prevê início do afrouxamento monetário apenas no primeiro trimestre do ano que vem.

Segundo Rodolfo Margato, economista da XP Investimentos, a divulgação do PIB confirmou o quadro de acomodação dos setores dependentes de crédito, enquanto as atividades mais sensíveis à renda exibem resiliência. "Setores como veículos, materiais de construção, eletrodomésticos, produtos eletrônicos vêm perdendo tração em meio ambiente de juros restritivos e de alto grau de endividamento das famílias", comentou. Por outro lado, ponderou Margato, o mercado de trabalho continua aquecido, com a taxa de desemprego renovando mínimas históricas e uma alta consistente da renda.