Perna humana é encontrada em Porto Alegre; perícia fará comparação de DNA

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul suspeita que uma perna humana encontrada neste sábado na margem do Guaíba possa ter relação com o corpo localizado em uma mala na rodoviária de Porto Alegre.

O que aconteceu

A descoberta ocorreu na manhã de hoje. O membro estava boiando na região do bairro Ipanema, na zona sul da capital gaúcha.

Polícia suspeita de conexão entre os casos. "Segundo as avaliações dos nossos investigadores, existe chance considerável de que essa perna seja da mesma vítima", afirmou o delegado Mario Souza, diretor do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa).

Exame de DNA vai confirmar a origem. O IGP (Instituto Geral de Perícias) recolheu o membro e vai compará-lo com o material genético das partes encontradas na mala. "A confirmação de relação com as demais partes localizadas depende de perícia técnica", disse o delegado Leandro Bodóia, também do DHPP.

Entenda o caso

Vídeo mostra momento em que suspeito deixa mala em um armário da rodoviária, no dia 20 de agosto. Bagagem permaneceu no armário por 12 dias e foi encontrada após pessoas reclamarem do odor. Dentro da mala, foi encontrado o torso da vítima.

Suspeito foi identificado como Ricardo Jardim. O publicitário estava vivendo em uma pousada na zona norte da capital gaúcha e foi detido durante a madrugada desta sexta.

Polícia acredita que ele matou namorada e esquartejou corpo dela. A vítima tinha 65 anos e não teve a identidade divulgada pela polícia.

Mulher pode ter sido morta no dia 9 de agosto. Uma semana antes de deixar parte do corpo da rodoviária, o suspeito teria descartado os braços e as pernas da mesma mulher em sacolas de lixo na zona leste de Porto Alegre. Para o delegado, as ações faziam parte do primeiro e segundo atos do plano do publicitário. A terceira etapa seria o descarta do crânio da mulher, que ainda não foi localizado pela polícia.

Delegado Mario Souza afirmou que Ricardo cometeu o crime "com a intenção de afrontar a sociedade". Além disso, ele também tentou movimentar as contas bancárias da vítima, o que pode indicar uma motivação financeira.

Delegado explica que o suspeito usou máscara, luvas e óculos para tentar dificultar a identificação. "Ele poderia ter sido abordado, por exemplo, porque não é normal uma pessoa estar assim na rua. Então, ele tomou medidas, mas, de certa forma, ele se expôs", disse.

Suspeito foi identificado a partir de imagens de uma câmera de segurança do estabelecimento comercial. Os investigadores conseguiram captar um momento em que ele abaixou a máscara, o que ajudou na identificação do suspeito. "Parecia que ele estava querendo controlar os atos do estado, os atos da polícia. Parecia que ele queria estar um passo a frente da polícia", explicou o delegado Souza.

Publicitário foi condenado a 28 anos por matar e concretar a mãe

Em 2018, Ricardo foi condenado pela morte da mãe, Vilma Jardim, 76. Ele foi considerado culpado por homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e posse de arma.

Durante o julgamento, ele negou ter assassinado a mãe e confessou apenas que escondeu o corpo. O crime ocorreu em 2015. A Promotoria acusou o publicitário de cometer o crime porque queria ficar com o dinheiro do seguro de vida do pai, morto um ano antes.

Ricardo deixou a prisão em janeiro de 2024, após progressão de pena. Por falta de vagas no regime semiaberto, passou para o domiciliar.

Ele deveria se apresentar quando houvesse tornozeleira disponível, mas nunca apareceu. Em julho do ano passado, a defesa alegou que não conseguia contatá-lo por causa do estado de calamidade pública provocado pelas chuvas no Estado. As informações são do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul).

Em fevereiro deste ano, a Justiça decidiu que ele voltasse ao regime fechado. Determinação ocorreu após intimação e diversas tentativas de contato, informa o TJ-RS. O UOL não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação.