Opep+ deve concordar com novo aumento na produção de petróleo no domingo, dizem fontes

Por Alex Lawler e Olesya Astakhova e Ahmad Ghaddar

LONDRES/MOSCOU (Reuters) - Oito países da Opep+ deverão concordar com um aumento da produção de petróleo em reunião no domingo, mas provavelmente adicionarão menos petróleo a partir de outubro do que nos últimos meses, uma vez que a demanda global pode estar desacelerando com o fim da temporada de viagens, disseram fontes da Opep+ neste sábado.

A Opep+ reverteu sua estratégia de cortes na produção a partir de abril e já aumentou as cotas em cerca de 2,5 milhões de barris por dia, cerca de 2,4% da demanda mundial, visando elevar a participação no mercado e sob pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, para reduzir os preços do petróleo.

Mas esses aumentos não conseguiram reduzir significativamente os preços do petróleo, que estão sendo negociados perto de US$66 por barril, apoiados pelas sanções ocidentais contra a Rússia e o Irã, incentivando novos ganhos de produção em rivais como os Estados Unidos.

Outro aumento na produção significaria que a Opep+, que bombeia cerca de metade do petróleo do mundo, estaria começando a desfazer uma segunda camada de cortes de cerca de 1,65 milhão de bpd, mais de um ano antes do previsto.

As negociações têm se concentrado em desfazer todo esse corte em incrementos mensais graduais, e o grupo chegou a um acordo para, em princípio, aumentar a produção em pelo menos 135.000 bpd a partir de outubro, disseram duas fontes.

Uma terceira fonte da Opep+ afirmou que o aumento de outubro pode ficar mais próximo de 200.000-350.000 bpd.

Em sua última reunião em agosto, a Opep+ aumentou a produção em 547.000 bpd para setembro.

A Opep+, que inclui a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, além da Rússia e outros aliados, realizará uma reunião online no domingo.

(Reportagem de Olesya Astakhova, Alex Lawler, Ahmad Ghaddar e Dmitry Zhdannikov)