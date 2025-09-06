Obra do túnel Santos-Guarujá deve começar no fim do ano, diz ministro

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que as obras de construção do túnel Santos-Guarujá devem ser iniciadas no final deste ano, após o grupo português Mota-Engil vencer o leilão.

O que aconteceu

Ministro disse que a obra deve começar ainda este ano e gerar 5.000 empregos diretos. Ele participou do leilão na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) e falou que o túnel vai "mudar completamente a radiografia da mobilidade urbana na Baixada Santista".

Como vocês sabem, hoje o cidadão, para sair de Santos e ir para o Guarujá, demora entre 45 minutos a 1h15 em média. E agora, com o túnel pronto, vai demorar entre 3 ou 5 minutos para fazer esse trajeto. Isso vai ampliar a logística das operações, vai fortalecer o turismo de negócios e o turismo de lazer.

Ainda não há data oficial para inauguração do túnel, mas edital prevê obras concluídas até 2030. A obra terá 1,5 km de extensão, sendo 870 metros imersos, com módulos de concreto pré-moldados instalados no leito do canal portuário - uma técnica já consagrada em países da Europa e da Ásia. Entenda como túnel será construído clicando aqui.

Túnel será o primeiro do tipo imerso no Brasil. Trajeto, que hoje é feito por sistema de balsas ou por rodovia, varia de 18 a 60 minutos, será reduzido a poucos minutos.

Próximo passo é realizar, em breve, leilão do Porto de São Sebastião. A previsão, conforme o ministro, é que ocorra no primeiro trimestre de 2026, por isso o governo federal já está dialogando com o governo de São Paulo para viabilizar o projeto.

Sobre o leilão do túnel

A Mota-Engil venceu o leilão e será responsável pela construção e operação do túnel Santos-Guarujá. O investimento total está estimado em R$ 6,8 bilhões.

A empresa ofertou um desconto de 0,5% e vai receber R$ 436,10 milhões anualmente. A concorrente no leilão, a Acciona, ofereceu 0%.

O contrato, estruturado em PPP (parceria público-privada), terá duração de 30 anos. Segundo o edital, a concessão envolverá construção, operação e manutenção da infraestrutura. Dos R$ 6,8 bilhões, até R$ 5,1 bilhões virão de aportes públicos divididos igualmente entre o governo de São Paulo e o governo federal. O restante será de responsabilidade da empresa.

As grandes construtoras nacionais desistiram de entrar no leilão. Odebrecht e Andrade Gutierrez estavam otimistas com a participação, mas não apresentaram propostas na última segunda-feira (1º). As empreiteiras nacionais desistiram pela impossibilidade de conseguir o financiamento necessário para a obra ou de apresentar as garantias pedidas pelo BNDES, conforme reportagem publicada pela Folha de São Paulo.

A concessionária será responsável por apresentar projetos detalhados de mitigação e compensação ambiental. Além disso, também terão de implementar programas de comunicação com a população local. Somente após cumprir essas exigências será possível obter as demais licenças necessárias para iniciar as obras.

Túnel é aguardado há quase cem anos

Primeira folha da edição de 23 de janeiro de 1927 do Jornal A Tribuna Imagem: Reprodução/Jornal A Tribuna

Projeto prevê túnel imerso com três faixas por sentido e espaço para VLT (Veículo Leve sobre Trilhos). A estrutura contará ainda com passagem para pedestres e ciclistas e galeria de serviços. A nova ligação deve desafogar o atual sistema de travessias e melhorar a integração logística da região.

A obra vem sendo discutida há pelo menos 98 anos. Em janeiro de 1927, o jornal A Tribuna publicou uma reportagem sobre a construção do túnel. O texto cita a ideia do engenheiro Enéas Marini, que também planejava um túnel entre Rio de Janeiro e Niterói.

(Com reportagem de Uesley Durães e Eduarda Esteves e informações da Agência Brasil)